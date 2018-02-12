Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, üst üste 7. kez 'Yılın Polonyalı Futbolcusu' ödülünü aldı.

Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski, üst üste 7. kez "Yılın Polonyalı Futbolcusu" ödülünü aldı. 29 yaşındaki yıldız forvetin, ülkesinin önde gelen futbol dergisi "Pilka Nozna" tarafından üst üste 7. kez "Yılın Polonyalı Futbolcusu" ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nın da kaptanı olan Lewandowski, "Yedinci kez yılın futbolcusu seçilmek benim için büyük onur" dedi.

Robert Lewandowski'nin, Polonya Milli Takımı ile çıktığı 91 maçında 51 golü bulunuyor. (SPOR SERVİSİ)

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