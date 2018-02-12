CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'A Takımı' olarak nitelenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi belli oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yardımcılığını yürütecek, CHP’nin yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu. Kurultayda, Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini delerek PM’ye giren Tuncay Özkan Genel Başkan Yardımcısı oldu. Genel Sekreterle birlikte 13 kişilik MYK üye sayısı18’e çıkarıldı. Delegelerin en çok oyunu alan isimlerin başında gelen Selin Sayek Böke’nin de kadroda yer almaması dikkat çekti.

CHP geçtiğimiz hafta sonu yaptığı 36. Olağan Kurultayının ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Bülent Tezcan, Haluk Koç, Öztürk Yılmaz, Akif Hamzaçebi, Gamze İlgezdi ve Aykut Erdoğdu gibi isimlerin bulunduğu MYK’de, Tuncay Özkan basınla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı olurken Bülent Tezcan ise örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Öztürk Yılmaz yeniden dış ilişkilerden sorumlu genel başkanlık yardımcılığına getirildi.

Daha önce biri genel sekreter olmak üzere 13 kişiden oluşan MYK’nın üye sayısı 18’e çıktı.

36 Olağan Kurultayın ardından oluşturulan MYK’de yeni yapılanma dikkat çekti. İnsan ve Doğa Hakları Genel Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları ve Doğa Hakları Genel Başkan Yardımcılığı olarak iki ayrı birime dönüştürüldü. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna bir de kamu diplomasisi koltuğu eklendi.

Ayrıca ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu ile Eğitim Politikaları için ayrı genel başkan yardımcılıkları oluşturuldu. Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da, Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim ile Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanlık Yardımcılığı olarak 2’ye ayrıldı.

MYK’DE 3 KADIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil edildiğinde 19 kişilik MYK’de sadece 3 kadın üye yer aldı. Bu isimler Doğa Hakları Gülizar Biçer Karaca, Eğitim Politikaları, Lale Karabıyık, Halkla İlişkiler Başkanlığında Gamze Akkuş İlgezdi oldu.

Gazeteci Tuncay Özkan basınla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, kurultayda Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini delerek Parti Meclisine girmeyi başaran 9 isimden biri olmuştu. Muharrem İnce’nin PM aday listesinde yer alan Tuncay Özkan’ın MYK’ye alınması dikkat çekti.

BÖKE’DEN RET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, PM listesine aldığı eski Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke’ye de MYK üyeliği teklifi götürdüğü, Kurultay öncesinde, İlhan Cihaner’le birlikte ‘sol manifesto’ açıklayan Böke’nin ise teklifi kabul etmediği öne sürüldü.

CHP MYK üyelerinin tam listesi ve sorumlu oldukları görevler şöyle:

CUMHURİYET HALK PARTİSİ- MERKEZ YÖNETİM KURULU (MYK)

1) ARGE-BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU- FETHİ AÇIKEL

2) BASINLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL İLETİŞİM- TUNCAY ÖZKAN

3) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ- ONURSAL ADIGÜZEL

4) DIŞ İLİŞKİLER- ÖZTÜRK YILMAZ

5) DOĞA HAKLARI- GÜLİZAR BİÇER KARACA

6) EKONOMİ POLİTİKALARI - AYKUT ERDOĞDU

7) EĞİTİM POLİTİKALARI - LALE KARABIYIK

7) HALKLA İLİŞKİLER- GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

9) HUKUK POLİTİKALARI- MUHARREM ERKEK

10) İDARİ VE MALİ İŞLER - A. HALUK KOÇ

11) İNSAN HAKLARI- TEKİN BİNGÖL

12) İŞÇİ SENDİKALARI- MESLEK ODALARI VE SİVİLTOPLUM KURULUŞLARI- VELİ AĞBABA

13) İŞVEREN SENDİKALARI VE ODALAR- ÇETİN OSMAN BUDAK

14) KAMU DİPLOMASİSİ - ÜNAL ÇEVİKÖZ

15) PARTİ ÖRGÜTÜ VE ÖRGÜT YÖNETİMİ, PARTİ SÖZCÜSÜ- BÜLENT TEZCAN

16) SOSYAL POLİTİKALAR- FAİK ÖZTRAK

17) YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI- SEYİT TORUN

18) GENEL SEKRETERLİK- M. AKİF HAMZAÇEBİ

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 15:53

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