'Kutup ayıları korkulandan daha hızlı tükenebilirler'

İklim değişikliğinden dolayı sürekli değişen çevre, kutup ayılarının hayatta kalabilmeleri için yeterli yiyecek bulabilmesini güçleştiriyor.

İklim değişikliğinden dolayı sürekli değişen çevrenin sonucu olarak yeterli yiyecek bulmakta güçlük çeken kutup ayılarının ve diğer hayvanların soyu tahmin edilenden daha hızlı bir tükenmeye doğru sürükleniyor. Yeni araştırmalar, Kuzey Kutbu avcılarının düşünülenden çok daha yüksek metabolizmaya sahip olduklarını açığa çıkararak kutup ayılarının alışkanlıklarına yönelik yeni anlayışlar ortaya koydular. Bu, hayvanların avlanmada güçlük çektiği bir dönem olan deniz buzunun çekilme zamanlarında metabolik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için daha fazla ava, birincil olarak da fok balıklarına ihtiyaç duydukları anlamına geliyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurulu (USGS) ve Santa Cruz Kaliforniya Üniversitesi (UCSC) tarafından 3 yıllık bir zaman diliminde 9 kutup ayısı üzerinde sürdürülen çalışmalar, kutup ayılarının hayatlarını sürdürebilmesi için 10 günde bir en az 1 yetişkin veya 3 yavru halkalı fok balığına ihtiyaçları olduğunu gösterdi. 9 ayının 5’i bunu başaramadı ve vücut ağırlıkları 10 günlük çalışma süresi zarfında 20 kilogram kadar düştü.

Araştırmanın Lideri Biyolog Anthony Pagano, Science’da yayımlanan “Kuzey Kutbu’nda Dengesizlik” başlıklı makalesinde “Fok balıklarını kaçırmalarının onların üzerinde çarpıcı etkileri oldu” dedi.

‘BEDENSEL TALEPLERİNİ KARŞILAYAMIYORLAR’

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, Kuzey Kutbu bölgesinde yaklaşık 26 bin kutup ayısı yaşıyor. Uzmanlar, yıl boyunca yaşamlarını sürdürebilmek için kütle kazanmaları gereken bir dönemde, vücut kütlesinde büyük değişimler görülmesini kutup ayılarının bedensel taleplerini karşılayamadığına yoruyor.

Deniz buzlarının azalması, kutup ayılarını beslenmek için çöplere yönlendiriyor

Pagano’nun ekibi, Alaska’daki Beaufot Denizi’nde 2014’ten 2016’ya kadar üç yıl boyunca ayıları inceledi. Faaliyet seviyelerini ölçmek için ayılara video kameralı GPS tasmaları taktılar. Ayrıca ayılardan kan örneği de alındı.

Önceleri kutup ayılarının gün boyunca buz deliklerinde beklemelerinin, görece az enerji harcamak ve nefes alabilmek için olduğu düşünülüyordu. Fakat araştırmacılar, aslında ortalama metabolizma oranlarının önceki tahminlerden yüzde 50 daha fazla olduğunu buldular.

Bilim insanları, kutup ayılarının yakın zamandaki sayısındaki düşüşleri gösteren önceki çalışmalar doğrultusunda türlerin korkulandan daha kötü bir durumla yüzleştiğini gösterdi. Kuzey Kutbu bölgesinin küresel ortalamalara göre iki kat daha hızlı ısınması, kutup ayılarının yiyecek için bel bağladıkları deniz buzlarının azalmasına neden oluyor. Bu durum onları beslenmek için kaz yumurtaları veya çöplerdeki artıkları aradıkları ücra bölgelere gitmeye zorluyor.

'BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞ KUTUP AYISI VİDEOLARINI DAHA ÇOK GÖRECEĞİZ'

30 yıl boyunca Alaska’da kutup ayısı araştırmalarına öncülük eden Dr. Steven Amstrup, son zamanlarda yaygın olarak paylaşılan “Bir deri bir kemik kalmış kutup ayısı” videosunu gelecekte daha fazla göreceğimiz ve düşündüğümüzden daha hızlı gerçekleşecek korkunç bir sahne olarak yorumluyor.

İklim değişikliği sebebi ile kutup ayılarının nesli hızla tükeniyor

USGS’nin araştırmasında yer almayan Amstrup, “Bu, kutup ayıları hakkındaki birçok eksik bilgiyi dolduran mükemmel bir makale” diyor. “Tüm kanıtlar, kutup ayılarının deniz buzlarına bağlı olduğunu gösteriyor ve eğer deniz buzlarındaki düşüşün gidişatını değiştirmezsek kutup ayıları bunun sonucunda yok olacaklar.”

“Karaya çıkmak veya buzun üzerinde yüzerek az yiyeceğin bulunduğu derin okyanuslara açılmak seçimiyle karşı karşıyalar. Açlık çeken ve karada insanlarla etkileşime girerek sorun yaşayan daha çok ayı göreceğiz.”

Kutup ayıları, ABD hükümeti tarafından tehdit altındaki bir tür olarak listelendi, fakat Trump yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele eden önlemleri tersine çevirdi. Bu, açıkça Başkanın bizzat Kuzey Kutbu bölgesindeki durumdan habersiz olduğunu gösteriyor.

Sunday’e verdiği röportajda Donald Trump, “Buzullar eriyecekti, şu ana kadar yok olmuş olacaklardı, fakat şu an rekor kırıyorlar. Rekor seviyedeler” dedi.

Gerçek şu ki, Kuzey Kutbu deniz buzunun en düşük seviyeye ulaştığı ekim döneminde ölçüldüğünde, 1979 yılından bu yana her on yılda bir yaklaşık yüzde 13 düşüş gözlemlendi. Geçtiğimiz yıl ise 38 yıllık uydu kayıtlarına göre en düşük sekizinci derece oldu.

Grönland ve Antarktika’daki devasa buzul tabakaları, ısınan atmosfer ve okyanuslara karşı daha yavaş bir tepki gösteriyor; fakat bilim insanları, buralardaki belirgin bir erimenin deniz seviyesini ciddi bir şekilde yükselteceğinden dolayı bu bölgeleri yakından izliyorlar. Grönland, sadece son on yılda buz kütlesinin iki trilyon tonunu kaybetti.

Amstrup, “Bilinçleneceğimizi umuyorum, ancak geçen son on yılda kutup ayılarını kurtarmak için çok fazla bir şey yapmadık” dedi ve ekledi: “Bu yönetimle, önemli bir değişiklik görüleceğinden emin değilim.”

theguardian.com’dan çeviren Berkay GÜNAY

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 01:37

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