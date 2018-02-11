İdris Baluken'e cezanın gerekçesi açıklandı: Konuşmaları

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’e 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmesinin nedeni açıkladı: Yaptığı konuşmalar

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’i, tutuklu yargılandığı davada, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Verilen hapis cezasına gösterilen tek dayanak katıldığı eylem ve etkinliklerde yaptığı konuşmalar oldu. Eylem ve etkinlikler için “Süreklilik var” diyen mahkeme ceza verdi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım’da tutuklanan, 30 Ocak günü yapılan ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. ‘Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçu da dahil olmak üzere 7 suçtan beraat eden Baluken, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, 4 kez ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve 4 kez ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından ceza aldı. Baluken’un tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.

‘KONUŞMALARI, YASAMA SORUMSUZLUĞU KAPSAMINDA DEĞİL’

83 sayfalık kararda Baluken hakkındaki iddialar ve savunmalar incelendi. Kararda, Baluken’in dava konusu yapılan konuşmaların aynısını veya benzerini daha önce Meclis kürsüsünde yaptığı, bunun bu yasama sorumsuzluğu kapsamına girdiğine ilişkin Baluken ve avukatlarının talebinin reddedilme nedeni açıklandı. Mahkeme, Baluken’in meclis çalışmaları sırasındaki konuşmaların yer aldığı tutanakların meclisten istenerek incelendiğini, davaya konu konuşmaların aynı veya benzerini meclis çatısı altında yapmadığının görüldüğü, bu konuşmaların yasama sorumsuzluğu kapsamında olmadığına karar verildiği ileri sürüldü.

‘EYLEMLERDE SÜREKLİLİK VAR’ DEDİ

Baluken hakkında “Silahlı örgüte üye olma” suçlamasıyla verilen 7,5 yıl hapis cezasının gerekçesinde, Baluken’in siyasi parti faaliyeti kapsamında 2011, 2012, 2015 ve 2016 yılları arasında katıldığı 7 yürüyüş, basın açıklaması ve etkinliklerde yaptığı konuşmalar gösterildi.

Mahkeme kararda, Baluken hakkında açılan ve yargılamanın ertelenmesi verilen 3 eylem ve etkinliği Baluken’e verdiği “Örgüt üyeliği” cezasının gerekçeleri arasında gösterdi. Baluken’in 2012, 2015 ve 2016 yılları arasında katıldığı Newroz, basın açıklaması ve yürüyüşlerin örgütün yaptığı çağrılar üzerine gerçekleştirildiği ve “Örgüt propagandası”na dönüştüğü ileri sürülen kararda, Baluken’in katıldığı 2 eylem ve etkinliğinde Sur ilçesinde devam ettiği dönemde yapıldığını, burada yaptığı konuşmalarda örgüt üyelerine “direnişçi” diyerek övüp selamladığı iddia edildi. Bu eylem ve etkinliklerde Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında belirtilen “süreklik, çeşitlilik ve sıklık gözetildiğini”, bu nedenle Baluken’in “örgüt üyesi olmak” suçundan cezalandırılması karar vermek gerektiği savunuldu.

‘KONUŞMALARI DÜŞÜNCE VE İFADE HÜRRİYETİ KAPSAMINDA DEĞİL’

Baluken'in 2012, 2015 ve 2016 yılları arasında siyasi parti faaliyetleri kapsamında katıldığı 5 ayrı yürüyüş ve basın açıklamasında “örgüt propagandası yapmak” ve “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek” iddiasıyla Baluken’e verilen toplam 9 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçelerine de yer verildi.

Baluken’in “örgüt propagandası” suçunu işlediği ileri sürülen konuşmalarında yaşamını yitiren PKK’liler için “şehit, bedel ödeyen, isimsiz kahramanlar”, PKK’liler için “gerilla” ve “biz Kürdistan özerkliğini ve özgürlüğü selamlıyoruz” diyerek örgüt üyelerini ve faaliyetlerini övdüğü iddia edildi.

Baluken’in katıldığı bu eylem ve etkinliklerin, örgütün internet siteleri ve televizyonlar üzerinden yaptığı çağrılar doğrultusunda gerçekleştirilen eylemler olduğu ileri sürülen kararda, Baluken’in yaptığı konuşmaların düşünce ve ifade özgürlüğü olarak kabul edilemeyeceği, örgüt üyelerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek mahiyette olduğu savunuldu.

Baluken’in katıldığı her bir etkinlik için hem “örgüt propagandası yapmak” ve “ Toplantı gösteri yürüyüşleri yasasını muhalefet etmek” suçlarından ceza veren mahkeme, ceza verdiği veya yargılamasını ertelediği etkinlikleri, “örgüt üyeliği” iddiasıyla Baluken’e verdiği hapis cezasının da gerekçesi yaptı. (HABER MERKEZİ)

HDP Milletvekili İdris Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis cezası

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Şubat 2018 17:56

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