Cinsel istismar sanığı: Nefsime yenik düştüm, şeytana uydum

Şırnak Cizre'de 5 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan erkek tutuklandı.

Şırnak Cizre'de yaşları 13 ile 15 arasında değişen 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan 42 yaşındaki Mahmut S. isimli esnaf, kendisini “Şeytana uydum. Nefsime yenik düştüm” sözleriyle savundu. Mahmut S. “nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklandı.

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı bir köyde yaşayan yaşları 13 ile 15 arasında değişen 5 kız çocuğu, köyde market işleten 42 yaşındaki Mahmut S.’nin cinsel istismarına maruz kaldı. 1 Aralık 2017 tarihinde Cizre Merkez Jandarma Komutanlığı’na yapılan ihbar üzerine ortaya çıkan olayla ilgili market sahibi Mahmut S. ile cinsel istismara uğrayan Ç.T. (15) ile N.M. adlı tanık kadının ifadeleri alındı.

Alınan ifadelerin ardından Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında başlatılan soruşturma kapsamında, market sahibi Mahmut S., 6 Şubat’ta gözaltına alındı. 9 Şubat tarihinde savcılıkta ifadesi alınan Mahmut S., çocuklardan Ç.T’ye cinsel istismarda bulunduğunu kabul etti.

SAVCILIKTA ‘NEFSİME YENİK DÜŞTÜM’ SAVUNMASI!

Savcılık ifadesinde, D., S., G. ve Ö. isimli diğer dört kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmadığını iddia eden Mahmut S., yine tanık ifadelerinde yer alan, kız çocuklarının fotoğraflarını çekip tehdit ettiği iddialarını da kabul etmedi. M.S., kendisini, “Pişmanım, şeytana uydum. Art niyetli olarak kimseye dokunmadım. Nefsime yenik düştüm” sözleriyle savundu.

HAKİMLİKTE ‘YORGUNDUM’ DEYİP REDDETTİ

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Mahmut S., burada alınan ifadesinde ise, savcılıkta verdiği ifadeyi inkar edip, kimseye cinsel istismarda bulunmadığını ileri sürdü. Savcılıktaki beyanlarını, gözaltı süresince yaşadığı “yorgunluğa” bağlayan Mahmut S., “Bu durum kesinlik doğru değildir. Bu nedenle yanlış şekilde beyanda bulundum” diyerek kendisini savundu.



Mevcut delil durumu, şüpheli hakkında üzerine atılı suçu işlediğine dair tanık beyanları ve kuvvetli suç şüphesine dayanan somut delillerin mevcudiyeti ile zanlı Mahmut S.’nin, Ç.T. ve diğer çocuklara cinsel istismarda bulunduğu kanaatine varan mahkeme, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklanmasına karar verdi. (Şırnak/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Şubat 2018 11:43

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