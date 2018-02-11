Tutuklu Salih Filiz: Pozantı'nın intikamını benden alıyorlar

Pozantı Cezaevinde yaşanan cinsel istismarlara tanık olan tutuklu Mehmet Salih Filiz, yaşadığı hak ihlallerini ve maruz kaldığı tehditleri yazdı.

Hayri TUNÇ

İstanbul

Pozantı Çocuk Cezaevinde yaşanan cinsel istismarlara tanık olan ve Antalya L Tipi Cezaevinde bulunan Mehmet Salih Filiz, hasta olduğu halde gardiyan ve askerlerin baskılarıyla karşılaştığı ve tehdit edildiğini söyledi. Filiz’in anlattıkları, cezaevlerinde yaşananları da bir kez daha gün yüzüne çıkartıyor.

Antalya L Tipi Cezaevinde bulunan siyasi tutuklu Mehmet Salih Filiz, bir arkadaşına yazdığı mektupta cezaevinde yaşadığı hak ihlallerini ve bugüne kadar yaşadıklarını anlattı. 18 Mart 2016 yılında Mersin'de tutuklanan ve Mersin cezaevine gönderilen Mehmet Salih Filiz, hiçbir gerekçe gösterilmeden önce Ermenek, sonra ise Antalya L Tipi cezaevine sürüldü.

Gardiyanların ve başka tutukluların çocuk tutuklulara yönelik taciz ve cinsel istismarlarının yaşandığı süreçte Pozantı’da bulunan Mehmet Salih Filiz mektubunda “2012 yılı Şubat-Mart arasıydı. Pozantı Cezaevinde yaşanan taciz-tecavüz durumlarında oradaydım. Bu travma sonrası Sincan Çocuk Cezaevine gönderildik (...) Şu anda 2 yıl ayrı, 1 yıl 1 ay 1 gün ayrı cezam var. Ayrıca 17 buçuk yıllık cezam İstinaf Mahkemesindedir. 3 buçuk yıllık cezam Yargıtay’dan bozularak döndü, bunla birlikte 9-10 dosyadan da (çoğu çocuk) yargılanmaktayım” ifadelerini kullandı.

“Yaşadıklarım Pozantı’nın intikamıdır” diyen Filiz, ailesinde kendisi dahil 4 kişinin tutuklu olduğunu ve tutuklu ağabeylerinden birinin kısmi felç geçirdiğini aktardı.

Mehmet Salih Filiz'in üzerindeki baskılar Antalya cezaevinde de artarak devam etmiş: “Tüm defterlerim, kitaplarıma el konuldu. Hastalığım nedeniyle gönderilen simit minder, slikonlu yastık kolisi açılmadan aileme iade edildi”

Mehmet Salih Filiz, rahatsızlıklarından dolayı ancak simit minder üzerinde oturabildiği halde, Mersin'de görülen duruşmaya, cezaevi doktorunun "uzun yola çıkabilir" raporu vermesinden dolayı ring aracında ve 24 saatte götürüldü. Mersin'de duruşmayı beklediği sırada askerler tarafından sözlü ve fiziki taciz, darp ve tehditlere maruz kalan Filiz'in askerler hakkında yaptığı suç duyurusu ise darp raporu olmasına rağmen ‘kovuşturmaya yer yoktur’ denilerek reddedildi.

Cezaevinde kendisinin ve diğer tutukluların defterlerinin ve kişisel eşyalarının cezaevi idaresi tarafından toplatıldığını, cezaevi savcılığının bu defterleri TEM şubeye gönderip incelettiğini yazan Filiz, birçok tutukluya bu defterlerden dolayı yeni soruşturmalar açıldığını, cezaevi idaresinin ise koğuşlarda şarkı söyleyip halay çektikleri için disiplin cezaları verdiğini ekledi.

AVUKAT YOK, YARDIM TALEBİ CEVAPSIZ KALDI

"Bunca dosyam olmasına rağmen avukatım yok. Aileyi İHD Mersin'e yönlendirdim birçok kez ama karşılık bulamadı. Birçok kez başvurum karşılıksız kaldı" diyen Filiz, Mayıs 2017 tarihinden beri avukatının olmadığını, 4 kardeşin ayrı ayrı cezaevlerinde tutuklu olduğundan dolayı maddi olarak avukat masrafını karşılayamadığını yazdı. Mehmet Salih Filiz, bu durumla ilgili daha önce gazeteci Hüseyin Akyol'a ve İHD'ye başvurduğunu, Hüseyin Akyol'un Özgürlükçü Demokrasi'de mektubuna yer verdiğini ancak bir sonuç alamadığını, İHD'nin ise gönderdiği faksa herhangi bir cevap vermediğini, şu an görülen davalarının avukatı olması halinde kapanacağını belirterek kamuoyundan yardım istedi.

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