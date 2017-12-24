Yayla yasakları göç ettirdi

Erdoğan 'yayla yasaklarını kaldıracağız' dedi ama Hakkarililer yayla yasaklarından kaynaklı hayvancılık yapamadıkları için göç etmek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “yayla yasaklarını kaldıracağız” diye dursun, Hakkari’ye bağlı köyler, askeri operasyon ve sokağa çıkma yasaklarından kaynaklı göçe zorlanıyor. Merkeze bağlı 150 haneli Kaymaklı (Şumunis) köyü yıl içerisinde 18 haneye düştü.

Köyün eski muhtarları Rıza Alpsar, insanların artık köyde huzur bulamadığı için kentlere göç ettiğini söyledi. Alpsar, “Halkımızın herhangi bir ticaret yapma imkanı yok. Elimizdeki tek imkan hayvancılık. 150 olan hane sayımız 18’e düştü. Kışın burada çok büyük zorluklar çekiyoruz. Yazın yolarımız güvenlik nedeniyle kapatılır, kışın ise kar nedeniyle kapanır. Eskiden kışın yolarımız erken açılırdı ama son yılarda fazla önemsemiyorlar. O yüzden artık insanlarımız köylerde kalmaya çekiniyor” dedi.

‘AYDA BİR KEZ ASKERİ OPERASYON İLE UYANIYORUZ’

Ördekli (Kotranis) Köyüne bağlı Doğanca (Orîte) mezrasında eşi ile tek başlarına kalan Aziz Kaya ise, imkan buldukça akşamları işlerini bitirdikten sora 4 kilometre uzaklıktaki Kaymakli (Şumunis) köyündeki diğer akrabalarının yanına geldiğini söyledi. Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: “Berwar bölgesinde 8 köyümüz ve mezramız var. Bizler akrabalık bağları olarak birbirimize çok bağlıyız. Ama yaşam şartlarımız daraltılmış. Devlet bu bölgede bizim üzerimize büyük bir psikolojik baskı kurarak bizleri birbirimizden koparıyor. Bu bölgede yolarımız tamamen kapatılıyor. Her ay mutlaka bir operasyonla uyanıyoruz. Yapılan baskı ve operasyonlardan dolayı köyde ev yapan, arazisi olan imkanları olan köylülerimiz her şeylerini bırakarak gittiler.” (Hakkari/MA)

Erdoğan: Baharda yayla yasağı kaldırılacak

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