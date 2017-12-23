Erdoğan: Baharda yayla yasağı kaldırılacak

Erdoğan Hakkari'deki konuşmasında kendi hükümetleri döneminde getirilen yayla yasağının kaldırılacağını müjde diye verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce Hakkari’deki havalimanı ve hastane açılışına insanların tehditlerle katılımının engellendiğini öne sürdü. Erdoğan, büyük bölümü kayyımdan sonra olmak üzere Hakkari’ye 63 trilyonluk yatırım yaptıklarını da söyledi. Erdoğan, kendi hükümetleri döneminde getirilen yayla yasaklarını kaldıracakları konusunda “müjde” verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Hakkari İl Kongresine katıldı. Erdoğan nedeniyle kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Kentin giriş ve çıkışları adeta ablukaya alınırken yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Yollar kapatıldığı için kongrenin yapılacağı salona ulaşımda zorluklar yaşandı. ‘İl’ statüsünde kalmak isteyen Hakkarililer, bazı binalara bununla ilgili pankartlar astı.

KATILIM AZLIĞINI ‘TEHDİT EDİYORLAR’ DİYEREK AÇIKLADI

Erdoğan, AKP Hakkari Kongresinin yapılacağı spor salonunun önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Daha önce Yüksekova’da havalimanı açılışına geldim. Fakat tehditlerle kimseyi göndermediler. Oradan hastane açılışına geldim. Tabii gene üzgündüm. Ben Hakkari halkını sevdiğim için bu lüks hastaneleri buraya yaptık. Acaba bunlar ne için bizim buradaki kardeşlerimizi bizden uzak tutmak için tehdit ediyorlar diye üzüldüm.”

Baharda kendi hükümetleri döneminde koyulan yaylalara çıkma yasağını kaldıracaklarını söyleyen Erdoğan, "Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz. Ama yaylalarınıza sahip çıkın. Teröristlere en ufak bir tehditte 'al sana bir baş hayvan' diyecek misiniz? Mesele o. Biliyorsunuz bir süredir et fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hayvancılık meselesini tartışıyoruz. Hakkari'nin böyle yaylaları varken bizim böyle bir tartışma yapıyor olmamız ne kadar abes. Yasak kalktığında Hakkari'de hayvancılık konusunda büyük bir atak bekliyoruz" dedi. (HABER MERKEZİ)

(Fotoğraf: Arşiv)

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