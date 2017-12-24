Richman: Hükümetin propagandasına değil kanıtlara bakın

Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Richman, Zarran davasında propagandaya değil kanıtlara bakılması gerektiğine dikkat çekti.

Ekim KILIÇ

New York

ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için iş birliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamaları ile karşı karşıya olan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile ilgili son sözü söyleyecek olan 12 kişilik jüri heyeti dördüncü günde de bir karara ulaşamadı. Atilla hakkında verilecek karar yeni yıla kaldı. Jüri üyeleri, Noel tatilinin ardından 3 Ocak 2018’de yeniden toplanacak.

Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Daniel Richman ile jürinin olası kararlarını ve Türkiye hükümetinin davaya ilişkin tutumunu konuştuk. Daniel Richman “yolsuzluk” soruşturmaları ile muhatap olan hükümetlerin genelde savunmasını “büyük bir komplo” şeklinde kurduklarını söyledi ve dava ile ilgilenen insanların propagandaya değil kanıtlara bakması gerektiğine işaret etti.

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Richman Zarrab’ın tanıklığı ve Atilla’nın savunmasını dinleyen jürinin iş birlikçinin (Zarrab) ifadesini teyit etmeye çalışacaklarını söyledi. Jürinin tüm tanıkların yanı sıra, yazılı ve davada ibraz edilen bütün belgelerin güvenilirliği konusunda titiz bir çalışma yapacağına işaret eden Daniel Richman, “Jürinin odağı kanıtlar üzerine olacak. Ancak bu her iki tarafın da yaptığı argümanların ve yargıcın yasalar üzerine okuduğu talimatların rehberliğinde olacaktır” ifadelerine yer verdi.

SAVCILIKLA İŞ BİRLİĞİ YAPAN GENELDE İNDİRİM ALIR

Zarrab’ın tanıklığının cezasının indiriminde nasıl etkili olacağını sorduğumuz Richman “Savcılığın hakime, iş birliğinin doğru ve değerli olduğunu bildirmesi halinde, başkalarının soruşturmasında yardım etmeyi ve ifade vermeyi kabul eden sanıklar genellikle cezada indirim alırlar. Fakat cezalandırma hakime ait bir karardır. Bir iş birlikçi hiç bir ceza almayabilir veya çok mühim bir ceza da alabilir” şeklinde yanıtladı.

HÜKÜMETLER HEP ‘KOMPLO’ DER

Davanın Türkiye hükümeti tarafından ‘siyasi’ şeklinde yorumlanmasına, Gülen Cemaatinin ABD yargısına sızdığına dair iddialara ilişkin de Daniel Richman şu ifadelere yer verdi:

“Yolsuzluk soruşturmalarıyla muhatap olan hükümet yetkilileri genellikle büyük bir komplonun kurbanı olduklarını iddia edecektir. Bu iddialar genelde davalardaki gerçek kanıtlara baktıktan sonra saçma görünüyor. Bu davayla ilgilenen ciddi kişiler kanıtlara bakmalı ve propagandayı bir köşeye bırakmalılar”

ZARRAB ‘KORUMA’DA OLSAYDI DAVADA BELİRTİLİRDİ

Zarrab'ın tanık koruma programında olup olmadığına ilişkin tartışmalar için ise Richman, Tanık programında olsaydı bunun davada ifşa edilmiş olacağını söyledi. Ancak dava sonrasında da programa kabul edilebileceğini işaret etti. Daniel Richman şöyle dedi: “Savcılık, programı yürüten ABD kolluk kuvveti hizmetine başvurarak yargılama sonrasında başvurusunu isteyebilir. Söz konusu muazzam kaynaklardan ve programın sanıklara ve ailelerine yük olması nedeniyle, bu tür uygulamalar hafife alınmaz. Ve ABD Kolluk Kuvveti Hizmeti kimi kabul ettiği konusunda çok dikkatli davranır. Eğer ceza altındaki bir sanık programa kabul edilirse, o zamanını hapishane nüfusunun genelinden korunmak adına özel bir hücrede harcayacaktır. Bir kere serbest bırakıldıktan sonra ya da hiç hapis cezasına çarptırılırmadıysa, ABD kolluk kuvvetleri gözetimi altında başka bir yere taşınır. Bu genellikle yeni bir kimliği ve ülkenin onların tanınmasının mümkün olmadığı bir alanına yerleştirilmesini içerir. Elbette bu yakın aile üyelerini de kapsıyor. Tabii onlar da isterse. Hayatlarının önceki kısmındaki sahip oldukları bütün ilişkileri bırakmak zorundalar. Çok sıkı kuralların ihlal edilmesi, çoğu kez programdan atılmakla sonuçlanır. Ve kurallara uyma insanlar için son derece zor olabilir. Ki bu insanlar genellikle önemli kuralların çiğnenmesi yüzünden kendilerini program dışında buldular” dedi.

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