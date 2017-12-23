Mezopotamya Ajansı çalışanı Seda Taşkın serbest bırakıldı
23 Aralık 2017 18:51
Muş’ta 4 gün önce haber takibi yaptığı sırada gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı çalışanı Seda Taşkın, serbest bırakıldı.
Muş’ta 4 gün önce haber takibi yaptığı sırada gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı çalışanı Seda Taşkın, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Muş merkezde haber takibi yaptığı sırada gözaltına alınan ve 4 gündür emniyette tutulan Seda Taşkın, tamamlanan emniyet sorgusunun ardından Muş Adliyesi’ne getirildi. Adliye’ye getirilen Taşkın’ın savcılık ifadesi alınmaya başlandı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla “basın yoluyla propaganda yaptığı” ileri sürülen Taşkın’a yine 6 Nisan 2016’da tutuklanan 75 yaşındaki Sise Bingöl’ün evine neden gittiği yönünde sorular yöneltildi.
Sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan Seda Taşkın, serbest bırakıldı. (Muş/MA)Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 18:56
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