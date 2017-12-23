KESK Mersin Şubeler platformu: OHAL kaldırılsın

Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması düzenleyen KESK Mersin Şubeler Platformu, OHAL'in kaldırılmasını ve KHK'lerin iptal edilmesini talep etti.

Cemil UĞUR

Mersin

KESK Mersin Şubeler Platformu, ihraç edilen kamu emekçilerin işlerine geri dönmesi talebiyle Mersin Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması düzenledi. Basın açıklanmasını KESK Dönem Sözcüsü SES Mersin Şube Başkanı Yılmaz Bozkurt okudu.

Açıklamasına katliamları kınatyarak başlayan Bozkurt "Maraş’ın, Çorum’un, Sivas’ın, Roboski’nin, 10 Ekim Ankara'nın, Suruç'un, Diyarbakır yani ülkemizde işlenen bütün katliamların hesabının er ya da geç bu ülke halklarının soracağının bilinmesi isteriz' dedi.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun bir yıldır ihraç edilen kamu emekçileri hakkında karar veremediğini altını çizen Bozkurt, "Komisyon bugün bazı kararlar alsa dahi tüm dosyaları sonuçlandırması yılları alacaktır" dedi.

Bozkurt, OHAL boyunca yaşananları şöyle özetledi:

"15 Temmuz darbe girişimi sonrası en az 140 bin kamu emekçisi hakkında işlem yapılmış, 113 binden fazlası ihraç edilmiş, yüzlerce dernek, vakıf üniversiteleri, gazeteler, TV’ler, radyolar, haber ajansları, yayınevleri, dağıtım kanalları, sendikalar, konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları kapatılmış, mal varlıklarına el konulmuştur. Binlerce kişinin öğrencilikle ilişkisi sona erdirilmiştir"

Eğitim Sen üyeleri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevine devam ettiğini belirten Bozkurt, "Buradan bir kez daha sesleniyoruz; OHAL kaldırılmalı KHK’ler iptal edilmelidir." dedi.

Bozkurt açıklamasının devamında şunları söyledi: "Başta KESK üyeleri olmak üzere; haksız, hukuksuz, herhangi bir yargı süreci işletilmeden ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine iade edilmelidir. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu derhal bunun kararını alarak kamuoyuna ilan etmelidir.

Başvuruları ret edilenler için başvuru yapılacak mahkeme sayısı artırılmalı, her ilde en azından birer mahkeme yetkilendirilmelidir.

Aksi halde AKP suçlarına yeni suçlar ekleyecek, hesap vermekten kurtulamayacaktır"

Bozkurt son olarak haksız ve hukuksuz ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine dönünceye, OHAL kaldırılıncaya kadar ve KHK’ler iptal edilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini ve sürecin takipçisi olanaklarını açıkladı.

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