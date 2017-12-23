Sarkuysan işçisi: Gemiler yandı, geri dönüş yok artık!

Gebze Sarkuysan'da çalışan işçi 'Aynı gemideyiz' söylemlerine karşı 'Ama bize kazan dairesi düşüyor size ise güverte' diyerek mücadele çağrısı yaptı.

Sarkuysan İşçisi

Gebze

Metal işçileri olarak metale yön veren, şekilden şekle sokan ancak yaşamını zor geçindiren işçiler olarak sendikamızın hazırladığı taslağı beğenmek zorunda kaldık, ama MESS’in işçilere önerdiği teklif resmen işçilerle dalga geçmek anlamına geliyor. Zaten işçi arkadaşlarımız MESS Genel Sekreteri Özgür Barut’u dikkate bile almadı. Açıkça savaşa davet eden MESS’in tutumuna karşı işçilerin tutumu da mücadele olacaktır. Sendikamızın uyuşmazlığı ardından geç de olsa açıkladığı açıklamanın ardından işçiler eylemde kararlılıklarını kokart takarak, fabrika içerisinde yürüyüşler yaparak ve birlikte yemeklere gitmeyerek göstermiştir.

MESS Genel Sekreterinin basında yanıltıcı konuşması, metal işçilerinin 3000-3500 TL aldığını söylemesi ise gerçekten uzaktır. Brüt ücretler üzerinden konuşmak yanlıştır. İşçilerin aldıkları ücretlere baktığımızda 10-15 yıllık işçiler ay sonunu zor getiriyor. Fabrikasında 1000 lira içeriden alan ve bu şekilde devam eden arkadaşlarımız bile var. Onun için Özgür Barut’un açıklamaları anlamsızdır.

Biz işçiler kendi kazandıklarımızın bilincindeyiz. Onun için de mücadele kaçınılmaz olmuştur. Biz işçiler olarak geçen dönemden dersler çıkartarak mücadeleye sonuna kadar hazırız. Geçen dönem her şey şubenin elindeydi. Artık bu dönem işçinin iradesinde ve işçinin elinde olacak. Gerektiği durumda, şubeyi aştığında o görev ve sorumluluğu biz üstleniriz. Fiili mücadeleyle cevap veririz. Bizim beklentimiz sendikamız Birleşik Metal-İş’in işçilere sahip çıkmasıdır. İşçiler üzerine düşen görevi, geçtiğimiz dönem yerine getirmiştir. Bu dönem de fazlasını göstereceğiz.

Biz gemileri yaktık, artık geri dönüş yok. Sadece patronlar büyümesin, işçiler de büyüsün. Ya hep beraber büyüyelim ya da siz de büyümeyin! Artık yasayla önümüze çıkan grev yasaklarını koyan hükümet de aklını başına alsın. Seçim de yaklaşıyor... Gemiyi yürüten işçilerdir. Evet, biz aynı gemideyiz ama bize kazan dairesi düşüyor size ise güverte. Dümen sizde olabilir ama kazana biz kömür atmazsak gemi gitmez. Biz hakkımızı istiyoruz, şimdiden bütün mücadeleci arkadaşlarıma başarılar dilerim...

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