İstenen zam bu koşullara az bile

Çorlu'da kurulu Termo Teknik'ten bir grup işçi, yazdığı mektubunda fabrika ile MESS arasındaki toplusözleşme sürecine ilişkin yazdı.

Termo Teknik’ten Bir Grup İşçi

Çorlu

Fabrikamız iki dönemdir MESS grup sözleşmesine girdi. Daha önce münferit sözleşme yapıyorduk. Bu sözleşmelerde biz işçilerin kısmen etkisi vardı. Ama o dönemlerde bile Çelik-İş’in akşam greve çıkacağız dediğinde, sabah sözleşmenin imzalandığına tanıklık ettik. Şimdi ise grup sözleşmesindeyiz.

İstenilen ücret artışı çok değil. Bunun da altında olmamalı. Geçim şartları ortada. Birçok arkadaş asgari ücret alıyor. Eline sosyal haklar ile birlikte 2000-2500 lira geçiyor. Oysa fabrikamız dünyanın en büyük kalorifer peteği üreticisi. Fabrikayı İngilizler aldıktan sonra Avrupa’daki fabrikaları kapatıp bantları buraya taşıdı. Çünkü burada işçi maliyeti düşük. Teşvik zaten çok. Fabrika her sene büyüyor İngilizler aldığında 400 işçi vardı, şimdi 1000 kişiye yaklaştık. Bant sayısı arttıkça işçi sayısı da arttı. Ama alınan işçiler hep asgari ücret ile çalışıyor.

Çalışma koşulları çok ağır. Sırtımızdan her gün 20 ton yük geçiyor. Meslek hastalığına yakalanmayan işçi neredeyse kalmadı. Bu yüzden işi bırakan bir sürü işçi var. İşler o kadar ağır ki yeni giren bazı işçiler işbaşı yaptıktan sonra öğle yemeğini görmeden fabrikadan kaçıyor.

MESS bu çalışma karşılığında ücretlere yüzde 3.2 zam öneriyor. Kırmızı çizgiler açıklıyor. Bizimle dalga geçiyor. Biz bu çalışma koşullarına göre istenen zammın eksiksiz verilmesini istiyoruz. Ama MESS vermeyeceğim diyor. Şimdi sıra bunu almakta. Ama Çelik-İş ne yapacağını bilmiyor. Diğer sendikalar eyleme başlayınca dostlar alışverişte görsün diye kaşık vurma eylemi yaptı. Bunu da müdürün fabrikada olmadığı gün yaptı. Herhalde rahatsız olmasından çekindi. Bizler istenilen ücretin alınması için ciddi bir mücadele olması gerektiğine inanıyoruz. İşçi eylem yapar; yeter ki önüne düşen biri olsun. Bu iş kaşık vurma ile olmaz. Üretimi vuracak eylemler şart.

Eğer sendika bu işin önüne geçmeyecekse biz geçmeliyiz. Tek tek arkadaşlar çekiniyor. Toplu ve örgütlü bunu becermeliyiz. Özellikle yeni işçiler daha ateşli. Her şeye hazırlar. Kaşık vurma eyleminde işçiler şube başkanını sıkıştırdılar. Hiçbir şey söyleyemedi. Eğer biz birliğimizi sağlarsak, sendikaya takılmadan da haklarımızı alırız.

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