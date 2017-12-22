Madrid’den yeni Katalan hükümetine ‘diyalog’ çağrısı

İspanya hükümetinin yönetimine el koyarak seçim dayattığı Katalonya’da sandıktan bağımsızlık yanlıları çıkınca Başbakan Rajoy ‘diyalog’ çağrısı yaptı.

İspanya hükümetinin tek taraflı bağımsızlık ilanı gerekçesiyle yönetimine el koyarak erken seçim dayattığı Katalonya’da sandıktan bağımsızlık yanlıları güçlü çıkınca Başbakan Rajoy ‘diyalog’ çağrısı yaptı.

İktidardaki muhafazakar Halk Partisi (PP) hükümetinin lideri, Başbakan Mariano Rajoy, Bakanlar Kurulu ardından ise basın toplantısı yaparak, “Katalonya Hükümeti’yle diyalog için çaba sarf edeceğim, aynı zamanda yasanın da yerine getirilmesi için çaba göstereceğim” dedi.

Rajoy, görevden alınan Katalan hükümetinin bugüne kadar yaptığı tüm diyalog çağrılarını reddetmişti.

SÜRGÜNDEKİ KATALAN LİDERDEN ‘İSPANYA DIŞINDA GÖRÜŞELİM’ ÇAĞRISI

Öte yandan sürgündeki Katalan Lider Carles Puigdemont da Brüksel’de konuştu.

Yeniden Katalonya Hükümeti Başkanlığı görevini alma ihtimali yüksek olan Puigdemont, “Seçimleri Katalan Cumhuriyeti kazandı. İspanya devleti yenildi” dedi. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy için “Rajoy suratına Katalonya’nın tokadını yedi” ifadesini kullanan Pugdemont, Madrid Hükümetine “önşartsız” görüşme çağrısı yaptı, “Bağımsızlık yanlıları seslerinin duyulması hakkını kazandılar” dedi.

Puigdemont, merkezi hükümetle görüşmenin ise İspanya dışında gerçekleştirilmesini önerdi.

Sürgündeki Katalan lider, “Brüksel’de ya da Avrupa Birliği’nin herhangi bir ülkesinde olabilir, ancak ortada olan koşullar nedeniyle İspanya’da olamaz” dedi.

21 Aralık’ta gerçekleştirilen seçimler üzerine ilk açıklamasını yapan Başbakan Rajoy, Katalan hükümeti kurulunca Anayasanın 155’inci maddesini yürürlükten kaldıracağını da ekledi.

İspanya Anayasası’nın 155’inci maddesi, Madrid Hükümetine özerk bölge yönetimlerine el koyma yetkisi veriyor.

İspanya’nın sandığından Katalonya çıktı

Rajoy hükümeti, 1 Ekim’de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu doğrultusundan “Bağımsız Katalonya Cumhuriyeti” ilan edilmesi üzerine 155’inci maddeyi yürürlüğe koyarak Katalonya hükümetini görevden almış ve bakanları tutuklayarak cezaevine koymuştu.

21 Aralık Pazar günü yapılan erken bölgesel seçimlerde Carles Puigdemont’un bağımsızlık yanlısı Avrupa Demokratik Partisi, Oriol Junqueras’in Cumhuriyetçi Sol Partisi (ERC) ve antikapitalist Halk Birliği Adaylığı’nın (CUP) oluşturduğu “Katalonya İçin Birlikte” koalisyonu 135 sandalyeden 70’ini kazandı. Katalan Parlamentosu’nda mutlak çoğunluk için 68 sandalyeye sahip olmak yeterli. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 19:58

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