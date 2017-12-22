Gazeteci Mehmet Ali Ertaş’a 15 ay ceza verildi

Gazeteci Mehmet Ali Ertaş'a, 10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin sosyal medyada 'katliam' dediği gerekçesiyle 1 yıl 3 ay ceza aldı.

Gazeteci Mehmet Ali Ertaş, 10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda “katliam” dediği gerekçesiyle yargılandığı davada, “devleti alenen aşağılama” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla 1 yıl 3 ay ceza aldı.

Mezopotamya Ajansı (MA) Editörü Gazeteci Mehmet Ali Ertaş ve kapatılan DİHA Eski Muhabiri Metin Bekiroğlu hakkında sosyal medyada paylaşımlarında “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Hazırlanan iddianamede sosyal medya hesabında 2015 yılında paylaştığı yılbaşı kutlama mesajı ve 2016’ta 10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin paylaşımları mahkeme başkanı tarafından Gazeteci Ertaş’a soruldu. Ankara Katliamı’na “katliam” dediği için suçlanan Ertaş, sosyal medya hesabı paylaşımlarının suç olmadığını söyledi.

YİNE ‘ÖRGÜT PROPAGANDASI’ İDDİASI

Savcı verdiği mütalaasında Ertaş’ın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti Gazeteci Ertaş’ın paylaşımlarının “devleti alenen aşağılama” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla 1 yıl 3 ay cezaya hükmetti. Ertaş’a verilen ceza ertelendi.

Öte yandan KHK ile kapatılan DİHA Muhabiri Metin Bekiroğlu’nun sosyal medyada yaptığı ileri sürülen paylaşımlarda “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması 28 Şubat 2018 tarihine ertelendi. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 11:01

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