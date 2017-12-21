Güney Afrika, İsrail'deki elçiliğini irtibat ofisine çevirdi

Güney Afrika'da ANC iktidarı, İsrail'e tepki olarak elçilik binasının statüsünü 'irtibat bürosu'na düşürdü.

Güney Afrika’da Afrika Ulusal Kongresi (ANC) hükümeti Filistin halkıyla dayanışma amacıyla ülkenin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğinin statüsü “irtibat bürosu”na dönüştürdü.

Çarşamba günü gerçekleştirilen ulusal konferansın ardından yayınlanan açıklamada, “Kuruluşumuzun en üst karar organı olan ANC’nin Ulusal Konferansı, İsrail’deki Güney Afrika Büyükelçiliğini derhal ve koşulsuz olarak bir irtibat bürosuna indirmeye oy birliği ile karar verdi” denildi.

Açıklamada, kararın “Filistin halkının ezilmesi”ne karşı “fiili tepkinin gösterilmesi” amacıyla ve konferansa katılan Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Jibril Rajoub’un, insan haklarını ihlal eden ve uluslararası hukuku çiğneyen İsrail’e açık bir mesaj verilmesi için Güney Afrika büyükelçiliğin kapatılmasına yönelik yaptığı çağrı üzerine alındığı belirtildi. Konferansa hem Filistin Yönetimi hem de Hamas’ın delegeleri katıldı.

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YAHUDİ ÖRGÜTLERİ KARŞI ÇIKTI

Güney Afrikalı Yahudi Vekiller Kurulu (SAJBD) ve Güney Afrika Siyonist Federasyonu (SAZF) ise hükümetin kararını kınadıklarını açıkladı. Yahudi örgütleri hükümeti ‘ayrımcılık’ yapmakla suçladı.

BM Genel Kurulu'nda Kudüs tasarısı kabul edildi

Güney Afrika’nın kararı Birleşmiş Milleşmiş Genel Kurulu’nda ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi üzerine yapılacak oturumun öncesinde geldi. ABD Lideri Trump ve ABD’nin BM Temsilcisi Nikki Haley, kurula katılacak ülkelerin diplomatlarını ABD’nin kararına karşı bir duruş sergilememeleri yönünde tehdit etmişlerdi. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 13:49

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