Güney Afrika’da ANC'nin yeni lideri Ramaphosa

Güney Afrika'da 1994'ten beri ülkeyi yöneten ANC, parti için kritik bir dönemeçte topladığı kongreyle yeni liderini belirledi.

Güney Afrika’nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC), Devlet Başkanı Jacob Zuma’dan sonraki lideri Cyril Ramaphosa oldu. Devlet Başkanı Yardımcısı Ramaphosa, yolsuzlukla mücadele etme ve “radikal ekonomik dönüşüm” gerçekleştirme sözleri verdi.

Adaylar arasında öne çıkan iki isim Devlet Başkanı Yardımcısı Cyril Ramaphosa ve eski bakanlardan Nkosazana Dlamini-Zuma idi. Ramaphosa, pazartesi günü partinin yeni lideri olarak seçilmişti.

Ramaphosa, 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerinde de en güçlü aday olacak.

Johannesburg’daki Expo Centre’de yapılan konferansa 5 binden fazla delege katıldı. Seçim gizli usulle gerçekleştirildi. 2009’dan beri ülkeyi yöneten Zuma, ikinci beş yıllık dönemini doldurduğu için yasalar gereği 2019’da aday olamayacak.

5 günlük parti konferansının sonunda konuşan Ramaphosa, işsizlik ve yoksullukla mücadelenin temel politikası olacağını söyledi. Ramaphosa, parti içerisindeki yolsuzluğa karşı korkusuzca hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

TOPRAĞIN BEDELSİZ KAMULAŞTIRILMASINDA MUĞLAK İFADELER

Konferansın, toprağın bedelsiz kamulaştırılmasını onayladığını söyleyen Ramaphosa, yine de ekonomi ve gıda üretimini sekteye uğratmayacak bir yol izlemeleri gerektiğini söyledi.

Güney Afrika’da ırkçı apartheid rejimi sona ereli 25 yıla yakın bir zaman geçse de toprakların büyük çoğunluğu halen beyazların mülkiyetinde. ANC’den bu eşitsizliğe bir çözüm bulması isteniyor. Ramaphosa konuya dair açıklamasında “Bu konferans toprağın bedelsiz kamulaştırılmasının hükümetin toprak reformu ve yeniden dağıtımı konusunda kullanabileceği mekanizmalardan biri olduğu kararını vermiştir. Aynı zamanda tarımsal üretime ya da ekonomiye zarar verilmeyeceğinden emin olmamız gerektiğinde hemfikir olunmuştur” dedi.

Ramaphosa, eski bir sendikacı olmakla birlikte ülkenin en zenginlerinden biri. Ramaphosa, devlet içerisindeki yolsuzluk iddialarını dile getirmesiyle ve çoğunluğu beyazlardan oluşan büyük sermayenin desteğine sahip olmasıyla tanınıyor.

FİLİSTİN'LE DAYANIŞMA KARARI

Konferansta ANC ayrıca ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına da tepki göstererek İsrail’deki elçilik binasını irtibat ofisi seviyesine düşürme kararı aldı. Kararın, “Baskı altındaki Filistin halkına verilen desteğin pratik bir ifadesi olduğu” belirtildi.

ANC DÜŞÜŞTE

ANC'de liderlik yarışı tansiyonu o kadar yükseltti ki 2019 Genel Seçimleri öncesi partide bölünme endişesi ortaya çıktı. Konferans öncesi Jacob Zuma, partinin tehdit altında olduğunu belirtti ve “Dönüm noktasındayız” uyarısı yaptı. ANC, geçtiğimiz yıl yerel seçimlerde yüzde 54 oyda kalarak beklenen sonuçları alamamıştı ve Zuma, “Bu insanların ANC’nin durumundan memnun olmadığının göstergesi” demişti. Zuma konuşmasında “hırsızlık ve yolsuzluğun” özel sektör kadar devlet içerisinde de yaygın olduğunu belirtmiş, “Siyah ve başarılı olmanın yolsuzlukla eş anlamlı görüldüğünü” söylemişti.

ANC, ülkede ırkçı Apartheid rejiminin yıkıldığı 1994’ten beri iktidarda. Efsanevi lideri Nelson Mandela ile özdeşleşen parti, ırk ayrımcılığına son verse de ekonomik eşitsizliği azaltma konusundaki vaatlerini yerine getirmediği için eleştiriliyor.

75 yaşındaki Zuma, ANC içerisinde pek çok yolsuzluk tartışmasının da içerisinde. Ancak suçlamalar henüz onu koltuğundan indiremedi. Zuma, parti liderliği için 68 yaşındaki eski eşi Nkosazana Dlamini-Zuma’yı desteklemişti. Dlamini-Zuma, ANC’nin kadın kanadının eski lideri ve geçmişte dışişleri, içişleri ve sağlık bakanlığı görevlerini yürüttü.

Dlamini-Zuma’nın ekonomik vaatlerinin rakibi Cyril Ramaphosa’dan oldukça farklı olduğu belirtiliyordu.

ANC’de başkanlık için adı geçen diğer adaylar arasında partinin haznedarı Zweli Mkhize, Bakanlar Lindiwe Sisulu, Jeff Radebe bulunuyordu. (DIŞ HABERLER)

Şarkılarla Nelson Mandela

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 09:14

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