Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine vegan menü

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri’nde vegan ve vejetaryen öğrencilerin talebi üzerine vegan yemek menüsü sunulmaya başlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) eğitim gören vegan ve vejetaryen öğrencilerin talebi üzerine Tınaztepe Yerleşkesi’ndeki Tınaztepe Sosyal Tesisleri’nde bulunan öğrenci yemekhanesinde, vegan yemek menüsü sunulmaya başlandı.

DEÜ’de eğitim gören vegan ve vejetaryen öğrenciler, vegan yemek menüsü talebinde bulundu. Öğrencilerin talebini değerlendiren DEÜ yönetimi, Tınaztepe Yerleşkesi’ndeki Tınaztepe Sosyal Tesisleri 1’inci katta bulunun öğrenci yemekhanesinde, vegan yemek menüsü de sunulmasına karar verdi.

Öğrenciler, taleplerinin karşılanmasından dolayı mutlu. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Dilan Kaya, “Vegan ve vejetaryen olarak hayvansal kaynaklı ürünleri tüketmiyoruz. Özgür ve kapsayıcı üniversite ortamında, herkese hitap eden yemekhane hizmeti şart olmuştur. Bu ihtiyaçlardan hareketle üniversite yönetimiyle yaptığımız görüşmeler hızlı bir şekilde sonuç verdi ve vegan menü servisine başlandı. Teşekkür ediyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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