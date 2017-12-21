Paris'te temizlik işçilerinin 45 günlük grev sonrası zaferi

Paris tren istasyonlarında çalışan temizlikçiler, 45 günlük grev sonrası işverene diz çöktürdüler. Hepsi göçmen olan 84 işçi zaferlerini kutladılar.

Semra ÇELİK

Köln

Fransız Demiryolları İşletmesine (SNFC) bağlı olarak Paris tren istasyonlarını temizleyen ONET firması işçileri büyük bir zafer elde ettiler. Bu başarı, işçilerin birliği, örgütlülüğü, kararlı mücadelesi ve dayanışması sayesinde mümkün oldu. ONET temizlikçileri sadece kendileri için kazanmadılar bu zaferi, dünyanın her yerindeki kötü çalışma koşullarına karşı bir dayanışma örneği oldu.

45 gündür grev yapan ve tümü göçmen olan 84 işçinin hemen hemen tüm talepleri kabul edildi. Örneğin taleplerin başında yer alan işçilerin sadece bir gün önce hangi vardiyada çalışacaklarını öğrenebildikleri aşırı esnek vardiya planları iptal edildi.

Temizlikçiler, ilk başarılarını önceki hafta da tren istasyonlarındaki temizlik işini bünyesinden çıkararak ONET’e veren SNCF’ye karşı kazandılar. SNFC, işin ONET’e verilmesi sonrası SNCF binasını yasa dışı olarak işgal ettikleri iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, işçilere hak verdi ve SNCF’yi her işçiye 500 avro tazminat ödemeye mahkum etti. 9 işçi aldıkları 500 Avro’yu grev kasasına bağışladı. Bu başarının ardından ONET patronları da geri adım attı.

ÇOK ŞEY KAZANILDI

İşçiler, ulaşım alanında çalışan tüm temizlikçiler için daha iyi çalışma koşulları sağlayan bir sözleşmenin kabul edilmesini de sağladılar. Öğle molalarında ödenen para artırıldı, ikramiyeler yükseltildi. Grev sırasında işçilerin ücretlerini ödemeyen ONET, parayı ödemek zorunda kaldı ve grevci işçilere yönelik tüm yaptırımları geri aldı. Fransa’da oturma izinleri kalıcı iş sözleşmesine bağlı olan temizlikçilerin işe alınması, sendika temsilcilerinin görev sürelerinin bir sonraki seçimlere kadar devam etmesi sağlandı.

İşçiler değişik sendikalara üye, değişik dünya görüşlerine sahip olmalarına, ücretlerinin farklı farklı olmasına rağmen ancak birlik olduklarında kazanacaklarının bilinciyle hareket ettiler. Bu bilinçle her sabah greve çıktılar. Kararlarını demokratik olarak aldılar ve gönüllü şekilde hayata geçirdiler. ONET’te çalışan 110 işçiden 84’ü, 45 gün ne pahasına olursa olsun mücadele etti. Grev kırıcılarının devreye sokulması hep birlikte engellendi, yolculara hep birlikte neden grev yaptıklarını anlattılar, grevleriyle onlar olmasa tren istasyonlarının ne halde olacağını gösterdiler.

DAYANIŞMA GÜÇLÜYDÜ

Grev süresince hem yolcuların hem de değişik işletmelerdeki işçilerin desteğini aldılar. SNCF’de çalışanlar, dayanışmanın en ön sıralarında yer aldı. Değişik işletmelerde çalışan işçilerin, göçmen örgütlerinin, tanınmış kişilerin katılımıyla grev komitesi oluşturuldu. Komite, grev nöbetlerine katılarak, yemek işini organize ederek, bildiri dağıtarak dayanışmayı fiili olarak gösterdi. Dayanışma, grev kasasının doldurulması için de önemliydi. Açılan bağış kampanyasıyla 70 bin avro toplandı. Bu sayede işçiler, 45 gün ailelerinin aç kalacağı korkusuna kapılmadan mücadele ettiler.

Bu başarı, en kötü çalışma koşulları ve en düşük ücretlerin yaygın olduğu sektörlerde bile bölünmeden, kararlı mücadele sürdürüldüğünde patrona geri adım attırılabileceğini gösterdi. ONET temizlikçilerinin grevi, sermaye ve Macron hükümeti sayesinde daha da sertleşen saldırılara karşı ancak mücadele ve dayanışmayla başarılı olunacağının da sembolü oldu.

Türkiye’de ev işçisi olmak: Düşük maaş, fazla mesai

Türkiye’de ev işçisi olmak: Düşük maaş, fazla mesai

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 11:13

www.evrensel.net