Esenyurt'un yeni belediye başkanı Alatepe oldu

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun istifasının ardından yeni belediye başkanı Ali Murat Alatepe oldu.

AKP'li Necmi Kadıoğlu’nun istifa etmesinin ardından boşalan İstanbul’un Esenyurt İlçe Belediye Başkanlığı için bugün toplanan Belediye Meclisi’nde seçim yapıldı. AKP'li Ali Murat Alatape Esenyurt'un yeni belediye başkanı oldu

Esenyurt Belediye Meclisi, Belediye Başkanı'nı seçmek için saat 15.00'da toplandı. 32'si AKP’li, 13'ü CHP'li olmak üzere toplam 45 üyesi bulunan Esenyurt Belediye Meclisi'nde, AKP Meclis üyesi Ali Murat Alatepe'yi aday gösterdi. CHP grubu ise partilerinin İl Başkanı Cemal Canpolat'ın katılımıyla gerçekleştirdikleri toplantı sonrası aday çıkarmama kararı aldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 'seçim gündemli' toplantıya, Belediye Meclis Başkan Vekili Emin Batmazoğlu başkanlık etti. CHP grubu adına Grup Başkanvekili Yavuz İrem ile AKP Grup Başkanvekili Mustafa Akboğa birer konuşma yaptı.

CHP'Lİ ÜYELER ADAY ÇIKARMADI, AKP FİRE VERMEDİ

Konuşmaların ardından oy verme işlemi başladı. CHP'li meclis üyeleri oy kullanmayacaklarını açıkladı. Ali Murat Alatepe, ilk turda AKP’li üyelerin fire vermeden 32 oyu da alarak üye tam sayısının salt çoğunluğunu elde etti. Oy verme işlemlerinin sona ermesinden sonra Alatepe'ye 32 oy çıktı, 1 oy da boş kullanıldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelen Ali Murat Alatepe, konuşmasında, tüm belediye meclisi üyelerine teşekkür etti.

BAŞKANLIK MÜHRÜNÜ ALDI

Daha sonra başkanlık makamına geçen Ali Murat Alatepe, burada mührünü düzenlenen törenle aldı.

‘AYRIM GÖZETMEKSİZİN İYİ İŞLER YAPACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM’

Alatepe, başkanlık mührünü Başkanvekili Emin Batmazoğlu'ndan aldı. Burada da kısa bir konuşma yapan Başkan Alatepe, "850 bin nüfusuyla büyükşehir büyüklüğünde bir ilçe olan Esenyurt'ta ayrım gözetmeksizin iyi işler yapacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

CHP İL BAŞKANI CANPOLAT: SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİTSİN DEDİK

Öte yandan seçim öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda belediye meclis üyeleriyle birlikte bir basın toplantısı yaptı. Seçime aday çıkarmayacaklarını açıklayan Canpolat, şunları söyledi:

"Biz başından beri seçimle gelen seçimle gitsin dedik. Halka hesap vermeden Esenyurtlulara yolsuzlukların hesabını vermeden, sadece gizleyerek belediye başkanını kurtaramazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak onları kendi yolsuzluklarıyla baş başa bırakıyoruz ve aday çıkarmıyoruz."

ALİ MURAT ALATEPE KİMDİR?

Esenyurt'un yeni başkanı Ali Murat Alatepe, Erzurum doğumlu. 51 yaşında ve üç çocuk babası olan Alatepe, İktisat Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü ile Kamu yönetimi mezunu. Alatepe, İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor. İşletmeci, değerleme ve yatırım uzmanı olan Alatepe, 2004 yılından itibaren AKP’de siyaset yapıyor. Alatepe, 2 dönem üst üste de Esenyurt Belediye Meclis Üyesi seçildi.

Ali Murat Alatepe, aynı zamanda İBB Meclisi üyesi ve İBB Halkla İlişkiler Komisyonu Başkan Vekili. Esenyurt'ta Kızılay ve İlim Yayma Cemiyeti kurucuları arasında olan Alatepe, ayrıca iki kurumda da başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. (İstanbul/DHA)

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifa etti

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 18:51

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