Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifa etti

28 Mart 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Necmi Kadıoğlu görevinden istifa etti.

AKP’li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu görevinden istifa etti. Esenyurt Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Sorumlu olduğu ilçenin ve Esenyurt halkının ihtiyacı olan hizmetlerin üretilmesinde ve yerine getirilmesinde bu sağlık sorunlarının engel olmaya başlayacağı kaygısıyla böyle bir istifa kararı almış bulunmaktadır” denildi.

13 yıldır görev yapan Necmi Kadıoğlu’nun adı kulis haberlerinde, AKP yönetimince istifası istenen İstanbul ilçe belediye başkanları arasında geçiyordu. Esenyurt’ta 16 Nisan referandumunda yüzde 52 ile ‘hayır’ oyu çıkmıştı. ‘Hayır’ yükselişi AKP’de huzursuzlukla karşılanmıştı. Ekim ayında İstanbul Büyükşehir Belediya Başkanı Kadir Topbaş’ın istifa etmesinin ardından Erdoğan belediye başkanlarını acil toplantıya çağırmıştı. Referandumda Eyüp, Esenyurt, Küçükçekmece ve Üsküdar’da ‘Hayır’ çıktı. İstanbul’da istifa ettirilecek başkan sayısının 10’a yaklaşabileceği belirtiliyor. Tek kriter sadece referandum sonucu değil. Bazı belediye başkanlarının performansı da hem partililerin hem seçmenlerin tepkisini çekti” dedi. İstanbul’da 39 ilçenin 14’ü CHP’li, 25’i AKP’li belediyeler tarafından yönetiliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 30 Mayıs’ta “Partide metal yorgunluğu var” demesinden sonra altı AKP’li il belediye istifasını vermişti.

İstifayı Evrensel'e değerlendiren CHP Esenyurt Meclis Üyesi Yavuz “Esenyurt’ta yapılan bir sürü şey, parti tarafından taşınmaz hale gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul’a ihanet ettik demişti. Bu ihanetin başında Kadıoğlu gelir. Gökdelen mezarlığı haline getirdi Esenyurt’u, İmar mağdurları, başkaca yolsuzluk söylentileri... Bir de tabi özellikle referandumda oy oranlarının düşmüş olması da etken.

Necmi Kadıoğlu, Esenyurt’u yaşanabilir bir kent olmaktan çıkarıp insanların yaşamını altüst edebilecek gökdelenlerle dolu bir yığın haline getirdi. Yani beton bir kent yaptı. Sokaklarımızda çocuklar oyun oynayacak yer bulamıyor halkın nefes alıp verebileceği alanlar kalmadı.

Fakat yine de seçimle gelen seçimle gitmeli, zorla istifa varsa olmaz. Demokratik olmayan bir durum." dedi.

CUMHURİYET DÜŞMANI SÖYLEMLERİ TARTIŞILMIŞTI

AKP’li Necmi Kadıoğlu, Cumhuriyet karşıtı söylemleriyle gündeme geliyordu. Cumhuriyet devrimi için "1923’te koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu” ifadeleri tepkilere neden olmuştu.

KENDİ KENDİNİ ÖVEN BAŞKAN

Başka bir hesaptan kendi Twitter hesabından attığı bir tweetin altına yorum yazdığını düşünen Kadıoğlu, hesabını değiştirmeyince kendini kendi hesabından öven bir yorum yazdı. Kendi hesabından kendine, “Esenyurtumuzun mimarı seninle gurur duyuyoruz” yazan AKP'li Kadıoğlu’nun bu paylaşımına ilişkin görsel de sosyal medyada alay konusu oldu. Paylaşım birçok kişi tarafından paylaşılırken Kadıoğlu’ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Paylaşım daha sonra silindi.

13 YILDIR BELEDİYE BAŞKANI

Kadıoğlu, 28 Mart 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Esenyurt Belediyesi’nde Belediye Başkanı olarak göreve başladı. O tarihten beri de görevinin başındaydı.

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EMEK PARTİSİ ESENYURT İLÇE ÖRGÜTÜ: KADIOĞLU ESENYURT'TA SADECE SUÇ İŞLEMİŞTİR, YARGILANMALIDIR!

Emek Partisi Esenyurt İlçe Örgütü, Necmi Kadıoğlu'nun istifasına ilişkin açıklama yaptı. "İcraatları ile yargılanması gereken Kadıoğlu, adeta yaptıklarının üstü örtülmek istenircesine sessiz sedasız istifa etti, ettirildi" denilen açıklamada, Kadıoğlu'nun 'icraatları' anlatıldı. Emek Partisi Esenyurt İlçe Örgütü'nün açıklaması şöyle:

"Esenyurt belediye başkanı Necmi Kadıoğlu da istifa edenler kervanına katıldı. İcraatları ile yargılanması gereken Kadıoğlu, adeta yaptıklarının üstü örtülmek istenircesine sessiz sedasız istifa etti 'ettirildi'.

Belediyelerdeki istifalar, aynı zamanda AKP’nin seçim hazırlığı olarak da ele alınmaktadır. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan "İstanbul’a ihanet ettik" diyerek bir gerçeği ifade ederken, bu ihanet zinciri içerisinde yer alanları açıklamamıştır. Kadıoğlu, bu ihanet zincirinin en büyük halklarından biridir. Ancak istifa ettirilerek yargılanmasının önü kapatılmak isteniyor. Evet, Kadıoğlu Esenyurt ve İstanbul’a ihanet edenlerden biridir. Esenyurt’u şuursuzca rant uğruna yapılaşmaya açan Kadıoğlu, adeta Esenyurt‘ta nefes alma alanı bırakmamıştır.

KADIOĞLU'NUN İCRAATLARI

Birçok usulsüzlüklerle gündeme gelen Kadıoğlu, ne yapmıştır denildiğinde verilecek yanıtlar şunlardır:

■ Kadıoğlu; Kıraç'ta dere yatağında sel baskınına maruz kalan halkın üstüne korumaları ve elindeki beyzbol sopası ile saldırmıştır.

■ Kadıoğlu; pazaryerlerini ranta açmış ve mağdur olan pazarcı esnafının mağduriyetini gidermek bir yana belediye önünde açıklama yapanlara hakaret etmiştir.

■ Belediyeden çocuklarını okula taşıması için ücretsiz servis talep eden kadınlara saldırıp hakaret etmiştir.

■ Kadıoğlu; sendika isteyen belediye işçilerini işten atmış ve her fırsatta emek düşmanlığı yapmıştır.

■ Kadıoğlu; Marmara Park inşaatında hayatını kaybeden işçi kardeşlerimiz ve aileleriyle dalga geçmiştir.

■ Kadıoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yıkım kararlarına rağmen kaçak inşaatların önünü açmıştır. Hatta bu kaçak inşaatı yapanlarla ortak olduğu da herkesce bilinen bir gerçektir.

■ Kadıoğlu; Esenyurt‘ta bulunan Kızılay merkezini bile yeri değerli diye boşalttırmak istemiş ve Kızılay’dan itiraz edilmesi üzerine Kızılay’ı basmıştır.

■ Kadıoğlu; tüm bu usulsüzlüklerini haber yapan gazetecileri tehdit etmiş ve her fırsatta gazetecilere saldırmıştır. Kendisiyle görüşmeye gelen inşaat işçilerinin avukatı olan Sevinç Sarıkaya’ya şiddet uygulayıp hakaretler etmiştir.

Kadıoğlu, Esenyurt’ta sadece suç işlemiştir yargılanmalıdır. Yandaşları ile birlikte Esenyurt’u yaşanmaz hale getirmiştir ve hesabı sorulmalıdır.

Ayrıca Esenyurt halkına da sesleniyoruz. Esenyurt’u bu hale getiren Kadıoğlu ve partisi ile hesaplaşmazsak giden geleni aratır, unutmayalım. Bunun için tüm emek güçlerini rant ve usulsüzlüğe karşı mücadeleye çağırıyoruz."

NECMİ KADIOĞLU KİMDİR?

1954 yılında Gümüşhane'de doğdu. İlkokulu Gümüşhane'de orta, lise ve üniversite eğitimini ise İstanbul'da tamamladı. İş hayatına Gümrük Müşaviri olarak başladı. Mali Müşavir olarak çalıştı. Yurt içinde ve yurt dışında üstdüzey yöneticilik yaptı.

1992-1993 yılları arasında Kağıthane Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

28 Mart 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Esenyurt Belediyesi'nde Belediye Başkanı olarak göreve başladı. İyi derecede İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir. Evli ve altı çocuk babasıdır.

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 18:14

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