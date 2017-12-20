İHD'den ‘Maraş Katliamı ile yüzleşin’ çağrısı

İHD’nin Maraş Katliamı'nın yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada Türkiye’nin gittikçe katliamlarla yüzleşmekten uzaklaştığı vurgulandı.

İHD, Maraş Katliamı'nın 39’uncu yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gittikçe katliamlarla yüzleşmekten uzaklaştığını, bunun da barış ve çözüm şansını ortadan kaldırdığını belirtti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi, Maraş Katliamı'nın 39'uncu yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yayınladı. Katliamın aydınlatılması çağrısında bulunan İHD, açıklamasında katliamın bilançosuna da yer verdi. Açıklamada, katliamın 19 Aralık’ta başlayıp 26 Aralık’ta sona erdiğine işaret edilerek, resmi verilere göre 111 kişinin öldürüldüğü, binin üzerinde insanın yaralandığı, 552 evin yakılarak tahrip edildiği ve 289 işyerinin yağmalandığı yönündeki bilgiler paylaşıldı. Katliam ile birlikte Maraş'ın demografik yapısının değiştirildiği de aktarıldı.

'TÜRKİYE YÜZLEŞMEKTEN KAÇIYOR'

Maraş Katliamı dolayısıyla gerçekleştirilmek istenilen anmaların önceki yıllarda olduğu gibi yasaklandığına işaret edilen açıklamada, “Demokratik yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan toplantı ve gösteri yapma hakkı fütursuzca ağır bir şekilde gasp edilmekte ve katliamla yüzleşilmesi için demokratik kamuoyu oluşturma çabaları devlet tarafından engellenmektedir. Bu durum devletin katliamlarla yüzleşmekten giderek uzaklaştığını göstermektedir. Nitekim TBMM’de, Maraş Katliamı ‘katliam’ olarak bile kabul edilmemektedir” denildi.

'BARIŞIN YOLU YÜZLEŞMEKTEN GEÇİYOR'

2013-2015 yılları arasındaki "çözüm süreci"ne de işaret edilen açıklamada, çözüm şansının değerlendirilemediği hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi: “Silahlı çatışmaların başlaması ve akabinde yaşanan darbe teşebbüsleri, karşı darbe uygulamaları Türkiye’yi OHAL’le yönetilen bir noktaya getirmiştir. Siyasal iktidar demokrasiden uzaklaşmış, otokrasiye kaymıştır. Geçmişte yaşanan soykırımlar, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları aydınlanmadan ve bu suçlar nedeniyle resmi özür dilenmeden toplumsal barışın kurulması mümkün gözükmemektedir. Bu nedenledir ki, Maraş katliamı aydınlatılmalı, Alevilerden özür dilenmeli, sorumluları yargı önünde hesap vermelidir.”



Açıklamada, OHAL’in de kaldırılması talebine yer verildi. (HABER MERKEZİ)



www.evrensel.net