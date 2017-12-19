TGS’ye Cezayir’den basın özgürlüğü ödülü

Cezayir merkezli el Khabar tarafından verilen Uluslararası Omar Aourtilane Basın Özgürlüğü Ödülü tutuklu gazeteciyle dayanışma için TGS’ye verildi.

Cezayir merkezli Arapça yayın yapan el Khabar tarafından verilen Uluslararası Omar Aourtilane Basın Özgürlüğü Ödülü, Türkiye’deki tutuklu gazetecilerle dayanışmak amacıyla bu sene Türkiye Gazeteciler Sendikasına (TGS) verildi.

Bu yıl 18’incisi verilen ödüller, 7 Aralık’ta başkent Cezayir’de gerçekleştirilen törenle verildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcilerinin bürokratik engeller nedeniyle katılamadığı törene Genel Başkan Gökhan Durmuş bir mesaj gönderdi. Durmuş mesajında, Cezayirli meslektaşlarının Türkiyeli gazetecilerle dayanışma gösterdikleri için teşekkür ederek,

Ödülün Türkiye’deki yargılanan ve tutuklu olan gazeteciler için moral olduğunu belirtti.

Ödül, 3 Ekim 1995’te öldürülen el Khabar gazetesinin kurucularından olan Omar Aourtilane adına 18 yıldır veriliyor. (MEDYA SERVİSİ)





www.evrensel.net