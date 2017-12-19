Dünyaca ünlü 350 isimden Batı'ya Yemen çağrısı

Dünyaca ünlü 350 isim, Yemen krizinin bininci gününe dikkat çekti. ABD, Birleşik Krallık ve Fransa'ya 'Yangına körükle gitmeyin' dedi.

Altı Nobel Barış Ödülü sahibi, eski askerler, politikacılar, diplomatların da aralarında olduğu 350 kişi, Yemen'de yaklaşık üç yıldır devam eden krizin bininci gününde bir araya gelerek ABD, Birleşik Krallık ve Fransa'nın Yemen'deki durum için harekete geçmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Yemen'deki felaketi önlemeleri için dünya liderlerine çağrıda bulunan bir bildiriyi imzalayan Aktris Juliette Binoche, Aktris Charlotte Rampling, Şarkıcı Peter Gabriel ve Birleşik Krallık'tan birçok insanı yardım kuruluşunun bulunduğu 350 isim, Yemen'deki insani krizin aciliyetine vurgu yaptı. Bildiride, "Eğer üzerinizde milyonlarca Yemenli çocuğun ölümünü taşımak istemiyorsanız şimdi harekete geçmelisiniz. Yemen daha fazla bekleyemez. Gelecekte yaşanabilecek felaket ve açlığı engellemek için Yemen'de acilen bir ateşkes ilan edilmelidir. Yemen genelinde gıda, yakıt ve sağlık malzemelerine erişim sağlanmalıdır" denildi.

Bildirgenin imzalanması Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Sekreteri Penny Mordaunt'un, Suudi Arabistan liderleri tarafından kendisine Yemen'in batı limanlarına yapılan insani ve ticari yardımları engellemeyi durdurma güvencelerini izleyeceğine söz verdikten sonra kararlaştırıldı.

Fakat Mordaunt'un taahhüdü gözlemleyeceğini açıklamasının gergin durumdaki Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan ilişkilerini daha da bozabileceği konuşuluyor.

Mordaunt "Eğer açlığı bir savaş silahı olarak kullanıyorsanız, o zaman istisnasız bir şekilde insani yasaları çiğnemiş olursunuz. Suudi Arabistan ile olan ilişkimizin önemini anlıyorum fakat belirli sorunları konuşmadığımız sürece bu ilişkiye yardımcı olmuş sayılmıyoruz" dedi.

21 MİLYON YEMENLİ YARDIMA MUHTAÇ

Suudi Arabistan, Mart 2015'ten bu yana Yemen'i bombalıyor. Ülkede iki yıldır süren savaş ve abluka nedeniyle yaklaşık 21 milyon kişi insani yardıma muhtaç. İnsani krizinin pençesindeki Yemen'de, kolera salgınının da yaklaşık 885 bin kişiyi etkilediği düşünülüyor. (DIŞ HABERLER)

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