Etiyopya’daki çatışmalarda en az 61 kişi yaşamını yitirdi

Etiyopya'da yeniden başlayan çatışmalarda 61 kişi hayatını kaybederken hükümet interneti engelleme kararı aldı. (Fotoğraf: Arşiv)

Etiyopya’nın Oromia bölgesinde farklı etnik gruplar arasında çıkan çatışmalarda en az 61 kişi yaşamını yitirdi.

Etiyopya hükümeti, dün yaptığı açıklamada Hawi Gudina ve Daro Lebu mahallelerindeki olayların incelendiğini açıkladı. Bölge, 2015 ve 2016’da da şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Bölge yönetimi sözcüsü Addisu Arega Kitessa, Hawi Gudina’da 14-17 Aralık tarihleri arasında 29 Oromo’nun, Somali kökenliler tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Şiddet olayları daha sonra Daro Lebu’ya sıçradı ve burada da 32 Somali kökenli öldürüldü.

Olayların nasıl başladığı net değil ancak Reuters, geçtiğimiz salı günü Oromia’daki Chelenko kasabasında askerlerin eylem yapan halkı dağıtmaya çalışırken 16 Oromo’nun öldürüldüğünü duyurmuştu.

Başbakan Hailemariam Desalegn, olayları kınadı ve hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

OLAYLARIN ARKASINDA NE VAR?

2015-2016’daki şiddet olayları başkent Addis Ababa'nın sınırlarının Oromo coğrafyasına doğru genişletilmesi ve bölgedeki tarım alanlarının Oromo çiftçilerinin elinden alınması sırasında yaşanmıştı. Tepkiler üzerine tasarı geri çekilse de Oromia’da başlayan hükümet karşıtı protestolar, Amhara ve diğer bölgelere de yayılmıştı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği olaylar sonrası Ekim 2016’da olağanüstü hal kararı alınmıştı. Ağustos ayında kaldırılan olağanüst hal boyunca 21 binden fazla insan tutuklanmıştı.

Oromolar, Etiyopya'daki en kalabalık etnik grubu oluşturuyor. Ülke nüfusunun yaklaşık üçte biri Oromo ancak Oromolar ülke siyaseti ve ekonomisinden dışlandıkları gerekçesiyle uzun süredir kitlesel protestolar düzenliyor.

İNTERNET ENGELLENDİ

Öte yandan Etiyopya hükümeti, şiddet olaylarının ülke çapında yaygınlaşmasının ardından ülkedeki internet erişimini kısmen engelledi.

Quartz tarafından hazırlanan bir rapora göre, vatandaşlar 12 Aralık 2017'den bu yana Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına güvenle erişemiyor.

Bununla birlikte, vatandaşlar, Sanal Özel Ağlar (VPN) bağlantılarını kullanarak sosyal medya platformlarına erişebiliyor.

Etiyopya’nın tek internet servis sağlayıcısı olan Ethio Telecom, ülkedeki internet erişimi üzerinde neredeyse tam kontrole sahip.

Hükümet, bazı web siteleri ile sunucular arasındaki trafiği engellemek veya erişimi tamamen kapatmak için, yalnızca devlete ait bir şirket olan Ethio Telecom ile koordinasyona ihtiyaç duyuyor. (DIŞ HABERLER)

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