Meclis, Maraş'ta yaşananlara 'katliam' demeyi kaba buldu!

Meclis Başkanlığı, Alevilere dönük geçmişte yaşananların araştırılması amacıyla verilen önergeyi 'katliam' ifadesini içerdiği gerekçesiyle iade etti.

Meclis Başkanlığı, Alevilere dönük geçmişte yaşananların araştırılması ve bir daha benzeri katliamların yaşanmaması amacıyla HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul’un verdiği önergeyi “katliam” ifadesi olduğu gerekçesiyle iade etti. Konuyla ilgili Evrensel’e konuşan Toğrul, “Katliamların araştırılması için ne diyelim. Maraş oyunu mu diyelim. Aklımızla alay eden bir Meclis Başkanlığı var. Katliamlar görülmesin, altında ki nedenler açılmasın diyorlar. Biz katliamlarla yüzleşmedikçe yeni katliamlara davetiye çıkarılıyor” dedi.

Maraş’ta 111 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın 39’uncu yıl dönümü yaklaşırken, Meclis Başkanlığı, verdiği bir kararla büyük bir skandala imza attı. Mezopotamya Ajansından Hayri Demir’in haberine göre HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, ilk imzasıyla Maraş, Sivas ve Gazi Katliamları hatırlatılarak, benzeri provokasyonların önüne geçilmesi amacıyla Meclis bünyesinde bir araştırma komisyonunun kurulması talebiyle önerge verdi. Ancak Toğrul’un önergesinde geçen “katliam” ifadesi gerekçe gösterilerek, tam da Maraş Katliamı’nın yıl dönümünde önerge iade edildi.

‘KATLİAM’ GEÇEN HER CÜMLE İADE GEREKÇESİ

Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından önergenin iade nedeni ise şöyle gerekçelendirildi: “İlgi önergenizin takdim kısmının birinci ve ikinci cümleleri; gerekçe kısmındaki ilk paragrafın ikinci cümlesi, ikinci paragrafın ilk cümlesi, üçüncü paragrafın dördüncü cümlesi ,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 67'nci maddesinde Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözlerin varlığı halinde söz konusu yazı veya önergenin düzeltilmesi için sahibine geri verilmesi gerektiği ön görülmüştür.

Kahraman’ın iade nedeni olarak gösterdiği bu gerekçeye dayandırılan önergenin ilgili cümleleri ise şöyle: “Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan Aleviler, cumhuriyet tarihi boyunca katliam ve baskılarla karşı karşıya kaldı. Sivas ve Maraş, Çorum, Gazi ve Malatya Katliamları, Türkiye tarihinin utanç verici katliamları olmaya devam etmektedir.”

‘ROBOSKÎ KATLİAMI’ SÖZÜ DE KABA BULUNMUŞTU

Daha önce Meclis Başkanlığı, çoğunluğu çocuk 34 sivilin yaşamını yitirdiği Roboskî Katliamı’nın tüm boyutlarıyla araştırılması talebiyle HDP’li Aycan İrmez tarafından verilen araştırma önergesi içerisinde geçen “katliam” kelimesini “kaba” ve “yaralayıcı” değerlendirerek işleme koymamıştı.

‘AKLIMIZLA ALAY EDİLİYOR’

Verdiği önergenin ‘kaba’ olarak değerlendirmesi hakkında Evrensel’e konuşan HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul’un “ Hafızayı silmek istiyorlar çünkü hafıza diri kaldıkça insanlar sorguluyor. Halbuki bu tür katliamlarla karşılaşmamak için hafızayı diri tutmak lazım. Maraş’ı, Sivas’ı, Gazi’yi, Roboskî’yi biz ne olarak tanımlayalım? Şöyle bir başvuru yapalım Meclis Başkanlığına ve madem bu katliam değil kaba ve yaralayıcı buluyorsunuz bu tanımı o zaman Maraş’ın araştırılması için ne diyelim? Maraş oyunu mu diyelim? Ne diyelim? Aklımızla alay eden bir Meclis Başkanlığı var. Sadece bu konularda değil. Meclis dışında konuşulan konuların Meclis içerisinde suç sayılması AKP’nin Meclisi etkisizleştirip, değersizleştirme politikasının bir ürünüdür. Katliamlar görülmesin, altında ki nedenler açılmasın diyorlar. Biz katliamlarla yüzleşmedikçe yeni katliamlara davetiye çıkarılıyor. Maraş Valiliği anma dönemlerinde insanların acılarını yaşayıp yapmak istediği anmaya izin vermiyor. Her yıl düzenli olarak aralık ayında eylem ve etkinlikler yasaklanıyor. İnsanların acılarını yaşayıp anma yapmalarına dahi izin verilmiyor. Buna faşizmden başka bir şey demek insanın içinden gelmiyor”dedi.

(HABER MERKEZİ)

'NEFRET SÖYLEMLERİNDE 39 YILDIR DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK'

CHP'li Milletvekili Veli Ağbaba, "39 yıl önce 19 Aralıkta Maraş'ta Alevilerin evlerine işaret koyanlar, Maraş Katliamı'nı yapanlar cezalandırılmadıkları için, en son 22 Kasım 2017'de Malatya'da Alevilerin evlerine işaret konulmuştur. Türkiye'de 39 yıldır nefret söylemlerinde değişen bir şey yoktur" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Maraş Katliamı'nın 39. yılında, katliamın tüm yönleriyle araştırılması için TBMM Başkanlığına önerge verdi. Önergede, Osmanlı'dan bugüne, sürekli olarak yeniden üretilen nefret söylemiyle ötekileştirilen Alevi yurttaşların tarih boyunca sık sık saldırılara ve katliamlara maruz kaldığı belirtildi. Maraş Katliamı'nın ardından açılan davaların 1991 yılına kadar sürdüğü, suçluların cezalarının önce ertelenip sonra serbest bırakıldığını kaydeden Ağbaba , "Oysa suçlular cezalandırılmış olsaydı, belki sonrasında yaşanılacak olaylar engellenebilirdi.3 9 Yıl önce Maraş Katliamı'nı yapanlar cezalandırılmadıkları için, yıllardır Alevi evlerini işaretleme, Alevilere yönelik nefret söylemleri artarak devam etmektedir. En son 22 Kasım 2017'de Malatya Cemal Gürsel Mahallesi'nde Alevilerin evlerine işaret konulduğunu hatırlatarak belirtmek gerekir ki Türkiye'de 39 yıldır nefret söylemlerinde değişen bir şey yoktur” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

‘OHAL KULLANILARAK TERÖR ESTİRİLİYOR’



İzmir’de Narlıdere Demokrasi Platformu 111 kişinin yaşamını yitirdiği Maraş Katliamı’nın 39. yıl dönümünde katliamda yaşamını yitirenleri anmak için basın açıklaması gerçekleştirdi. Narlıdere eski belediye önünde bir ara kitle “Maraş’tan Sur’a, Cizre’ye katliamlar devam ediyor” yazılı pankart açtı.

Basın metnini okuyan Narlıdere Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Aslan, 39 yıl geçmiş olmasına rağmen katliamın yaralarını kapanmadığını belirterek, “Halen Alevilerin evleri işaretleniyor. Alevilere kaşı ötekileştirmenin, ayrımcılığın ve nefret söyleminin doruğa çıktığı günler yaşıyoruz” dedi. “Aralık ayı katliamların ve yolsuzlukların yaşandığını bir süreci hatırlatıyor” diyen Aslan, 2000 yılında Hayata Dönüş operasyonlarını yapıldı ve 2011 yılında ise Roboski Katliamının yaşandığını hatırlattı.

Aslan, “OHAL bahanesi ile sözüm ona FETÖ ye savaş açan hükümet 23 Aralık’ta İzmir’de yapılacak olan OHAL mitingini ve Maraş’ta yapmak istediğimiz mitingler yasaklıyor. Muhalif kesimlerin üzerinde OHAL’i kullanılarak terör estiriliyor. Başta Maraş katliamı olmak üzere Sivas’ı, Çorum’u, Gazi’yi Dersim’i, 19 Aralık’ı, Roboski’yı, Reyhanlı’yı, Gezi’yi, Suruç’u ve Ankara katliamını unutmadık, unutturmayacağız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

'MARAŞI UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ'

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şubesi Maraş Katliamın yıl dönümüyle ilgili basın açıklaması yaptı. Şube binasında yapılan basın açıklamasını okuyan Şube Yöneticisi Evrim Özbek aradan 39 yıl geçmesine rağmen katliamın izlerinin hala hafızalarda olduğunu söyledi.“Maraş’ın acısı tıpkı Çorum, Sivas, Dersim gibi olanca tazeliğiyle yüreğimizde kanayıp duruyor” diyen Özbek, “Kanıyor çünkü, katliamda kaybettiğimiz canlarımızı anmamıza dahi izin verilmiyor. Onlar yaşanan bu katliamın üstünü ne kadar örtmek isterlerse istesinler, ne kadar “unutalım” der­lerse desinler, bizler bu katliamı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!” dedi. (Malatya/EVRENSEL)

‘Bize saldırmak için Sivas’tan Erzurum’dan insanlar gelmişti

Alevi örgütleri: Yasağa rağmen Maraş’tayız

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 22:11

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