İsveç, çöplüğe çevirdiği Letonya’dan özür diledi

İsveç, yasa dışı olarak topraklarına gömdüğü 11 bin ton plastik için Letonya’dan özür diledi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç, ülkedeki en büyük plastik katı atık toplayıcısı şirketi Swerec'in, yasa dışı olarak topraklarına gömdüğü 11 bin ton plastik için Letonya'dan özür diledi. Bu yılın şubat ayında Dagens Nyheter gazetesi şirketin yeniden kullanıma sunduğunu iddia ettiği plastikleri yaktığını açığa çıkarmıştı. Letonya’da da plastiklerin gömüldüğü çöplüğün yanması tartışmalara yol açmış, İsveç ve diğer zengin Batılı ülkeler Letonya’yı çöp deposu olarak kullanmakla suçlanmıştı.

Letonya Doğayı Koruma Kurumunun belirlemelerine göre Swerec, 11 bin ton civarındaki doğaya zararlı plastiği Letonya’daki yasa dışı bir çöplüğe gömdü. Yasa dışı çöplüğe plastikleri gömdüğünü inkar eden Swerec, daha önce de istatistiklerde sahtecilik yapmakla suçlanmıştı.

DAHA SIKI KURALLAR GEREKİYOR

Letonya Çevre Bakanı Kaspers Gerhards, İsveç kurumlarını, şirketlerinin gönderdikleri atıkları izlememekle eleştirdi. Doğayı Koruma Kurumunun polise bildirim yapmasından sonra konuyu öğrendiklerini söyleyen Gerhards, Avrupa Birliği’nden; atıkların, özellikle de plastiklerin başka ülkelere nakledilmelerinin daha sıkı kurallara bağlanması için talepte bulunacaklarını söyledi.

İsveç Çevre Bakanı Maria Skog, olanlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Atıklardan zarar görenlerden özür diledi. Gelecekte benzeri skandalların yaşanmaması için muhalefet partileriyle görüşüp bir çöp reformu üzerinde çalışacaklarını açıkladı.

İsveç polisi, Swerec’in merkez bürosuna baskın düzenleyerek arama yaptı. Doğayı Koruma Kurumu da, şirket hakkında soruşturma başlattı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 08:11

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