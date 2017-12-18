‘Konyaaltı Ve Lara plajlarına dokunma’

Antalya Sahillerini Koruma Güç Birliği üyeleri AKP'li Belediye Başkanı Menderes Türel’in Konyaaltı sahiline yönelik 'çılgın projeler'e tepki gösterdi.

Mahir DOĞAN

Antalya



Antalya’nın AKP li Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in Konyaaltı plajları, Boğaçay ve Lara sahillerine yapmak istediği “çılgın projelerine” tepkiler çoğalıyor.

Yaklaşık dört yıldır, Antalya halkının, meslek odaları, siyasi partiler ve sendikaların tepkilerine rağmen, Antalya sahillerini halka kapatma anlamına gelecek projeleri hayata geçirmek için, Konyaaltı sahilini bariyer perdelerle kapatarak, ormanlık alanda ağaçları kesen ve adeta sahili beton yığını haline getirecek olan Konyaaltı sahili “yenileme, güzellleştirme” projelerine başlayan Antalya AKP li Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Attalos meydanında Antalya Sahillerini Koruma Güç Birliği bileşenlerinin yaptığı basın açıklaması ile bir kez daha protesto edildi.

Grup adına açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şbe Başkanı Ali Keleş “Konyaaltı sahili yat limanı Boğaçayın batı tarafında büyük limana bitişik ve doğusunda konyaaltı sahilinin 1.200 metrelik kısmını tamamen yok edecek bir projedir. Yat limanının yapılmasıyla büyük limanın etkisinde ek olarak oluşan Konyaaltı sahilindeki kayıp daha da hızlı olarak gerçekleşecektir. Yani 1.200 metrelik kaybın dışında kalan sahilde daha hızlı erozyon yaşanacaktır’’ dedi. Keleş bu proje ile Antalya nın su kaynakları dahil zararlarını anlatarak, Menderes Türel’e derhal bu projelerden vaz geçilmesini ve Konyaaltı sahillerinin bugüne kadar olduğu haliyle bırakılması çağrısını yaptı.



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