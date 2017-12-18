ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisi bugün açıklanacak

ABD Başkanı Donald Trump, bugün saat 22.00'de ülkesinin yeni ulusal güvenlik stratejisini açıklayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Türkiye saati ile 22.00'de ülkesinin yeni ulusal güvenlik stratejisini açıklayacak.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster, daha önce yaptığı açıklamada bu stratejinin dört başlık altında özetleneceğini belirtmiş ve bunları şöyle sıralamıştı: "1-Anayurdu ve Amerikan halkını koruma 2-Amerikan refahını geliştirme 3-Barışı güç yoluyla koruma 4-Amerikan etkisini artırma."

McMaster, aynı konuşmasında ABD'ye yönelik küresel tehditler arasında Çin ve Rusya'ya vurgu yapmıştı. McMaster diğer tehditler arasında "Haydut devletler" dediği İran ve Kuzey Kore'yle birlikte cihatçı örgütlere değinmişti. McMaster ayrıca Türkiye ve Katar'ı "Radikal ideolojilerin yeni sponsoru" olarak tanımlamıştı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇIKARILIYOR

İklim değişikliğinin ulusal bir tehdit olarak görüldüğü ve dünya çapında küresel ısınmanın öncelikli bir tehdit olarak görülmesini öngören Obama yönetimi belgesinden sonra Trump'ın açıklaması ülke genelinde tepkilerin oluşmasına yol açtı.

Pazar günü konuyla ilgili konuşan Beyaz Saray yetkilileri Trump'ın kararının hükümetin öncü güvenlik, dış politika ve ekonomik kollarıyla ortak geliştirildiğini söyledi. Açıklamada bir Beyaz Saray yetkilisi, "İklim değişikliği ulusal bir tehdit olarak görülmüyor fakat çevrenin önemi tartışmalara konu aldı" dedi.

'YENİ STRATEJİ ÇİN'İ DOĞRUDAN KAPSAMIYOR'

BBC'nin haberine göre adlarının açıklanmaması koşuluyla ajansa konuşan bazı ABD yetkilileri yeni stratejinin Çin'i doğrudan kapsamadığını söyledi. Yetkililer, metinde sadece Çin'in ABD için yaratabileceği risklere dikkat çekileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Çin ile 250 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Trump Çin ziyaretinin son derece "verimli" geçtiğini söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 2016'da ülkede yatırımları olan ABD merkezli şirketlerin toplam kârı 36 milyar 200 milyon dolara ulaştı. Bakanlık yetkilileri ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisiyle ilgili olarak ise açıklanana kadar yorum yapmayacaklarını açıkladı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 15:40

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