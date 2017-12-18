Galatasaray'da asıl sorun basketbol ve voleybolda

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimine yönelik tepkiler futbol merkezli gündeme gelse de asıl kriz basketbol ve voleybolda yaşanıyor.

Süper Lig’deki performansı medya ve taraftarlarca başarısız bulunan Galatasaray asıl kabusu basketbol ve voleybolda yaşıyor. Bu şubelerdeki durum Dursun Özbek ve yönetimini yaklaşan seçimli genel kurul öncesi sıkıntıya sokuyor.

ERKEK BASKETBOLDA PLAY-OFF’UN DIŞINDA

Galatasaray’da önemli bir yere sahip olan basketbol şubesinde erkek takımında geçtiğimiz sezon sonu görevine son verilen Ergin Ataman'dan sonra takımın başına geçen Erman Kunter yönetimindeki Galatasaray bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kötü günler yaşıyor. Kunter'in çalıştırdığı Galatasaray Odebank, 11'inci haftası geride kalan ligde 5 galibiyet, 6 yenilgi, 16 puanla 9'uncu durumda ve play-off tablosunun dışında.

KADIN BASKETBOLDA TARİHİ BAŞARISIZLIK

2014 yılında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Euroleague finalinde yenip, Avrupa şampiyonu olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı bu sezon Türkiye'de 7’nci konumda. Marina Maljkovic yönetimindeki Galatasaraylı kadınlar geride kalan 10 haftada 5 galibiyet, 5 yenilgi ile 15 puana sahip.

VOLEYBOLDA DA DURUM İÇ AÇICI DEĞİL

Galatasaray, voleybolda da zirveden çok uzakta. Kadınlar Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde 4'üncü sırada bulunan Galatasaray'ın ilk üç sırada bulunan Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ve Vakıfbank takımları ile mücadelede edebilmesinin zor olduğu voleybol otoritelerinin hemfikir olduğu bir konu. Galatasaray'ın erkek voleybol takımı ise Efeler Ligi'nde 16 puanla 7'nci sırada bulunuyor. (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 12:32

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