'2005-2013 yılları arasındaki tüm ALES soruları çalındı'

2005-2013 yılları arasındaki tüm ALES sorularının çalındığı belirlendi. Savcılık bu yıllarda sınava giren 20 bin akademisyene dair inceleme başlattı.

2005-2013 yılları arasında yapılan tüm Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sorularının çalındığı belirlendi. Savcılık, bu tarihler arasında sınava girerek akademik kadroya yerleşen 20 bin akademisyen hakkında inceleme başlattı. ÖSYM, aralarında ‘yardımcı doçent’ ve ‘doçent’ unvanına sahip olanların da bulunduğu akademisyenleri ‘eşdeğer’ sınava aldı.

TOPLAM 16 SINAVA AİT TÜM SORULAR ÇALINDI

Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre Savcılık, 2005-2013 yılları arasında yapılan toplam 16 adet sınavı incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında incelenen 16 sınava ait tüm soruların Gülen Cemaati tarafından sınavdan önce ele geçirilerek üyrelerine dağıtıldığı belirlendi.

Savcılık incelemesinde, 2005 ve 2013 yılları arasında yapılan ALES ile akademik kadroya 27 bin kişinin yerleştiği tespit edildi. Bunlardan yaklaşık 20 bin kişinin sınavının 'şüpheli' olduğu belirtildi. Şüphelilerin girmiş olduğu tüm sınavlar ile aldıkları puanlar incelenmeye başlandı.

2004-2014 yılları arasında yapılan sınavlardan yüksek puan alarak devlete kurumlarına yerleşen kişileri incelemeye alan ÖSYM, ALES şüphelilerini ‘eşdeğer’ sınavla araştırıyor. ALES’e giren adayların akademik kadroya girebilmesi için yabancı dil sınavından da geçerli puan alması gerekiyor. ÖSYM de, “çalıştım, yaptım” savunmasını yapan şüpheli akademisyenleri, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan eşdeğer sınava aldı. Şüphelilerin arasında hiç bilmediği dilden yüksek puan alan akademisyenlerin de olduğu ortaya çıktı.

2008 ve 2009 yıllarında yapılan ALES'de 32 bin 300 kişi birinci oldu. 2016 ALES’e giren 332 bin kişiden ise sadece 140 birinci çıktı.

‘SINAV SİSTEMİ AÇISINDAN HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ’

Konuyla ilgili Evrensel'e konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan şunları söyledi: "16 yıllık süreçte Türkiye’de bütün sınavlarda benzer süreçler yaşadık. Sınavların güvenirliği fiilen ortadan kaldırılmış durumda. Bu yeni bir süreç değil. Çok uzun zamandır devam eden bir süreç. Bu süreç sadece tek başına sınavlarla da sınırlı kalmıyor. Sınavlardan ayrı bir de mülakatlar üzerinden süreçler işletildi. Biz uzun süredir liyakatı tamamen reddeden yerleştirmelerin yapıldığını biliyoruz. Sınavlar üzerindeki soru işaretlerimiz, sınavları hazırlayan komisyonlar ve sonraki süreçlere ilişkin kaygımız devam ediyor. Fiilen sınav üzerinden güvenirlik çökmüş durumda. ALES sonuçları da fazlasıyla bunu kanıtlıyor. Eğitim Sen, 15 Temmuz öncesi bu sınavlarda yaşanan kopya skandalları, şaibeli durumlara ilişkin onlarca, yüzlerce açıklama yaptık. Bu yaptığımız açıklamalarda da üyelerimiz ciddi soruşturmalar ve cezalar aldı. ALES süreci ve daha sonraki sınavlarda yaşanan kopya skandalları da Eğitim Sen’in söylediklerini fazlasıyla kanıtlamış durumdadır. Hâlâ bu tür kopya skandalları ve benzeri süreçlerin önümüzdeki sınav sistemlerinde de geçerliliğini koruduğunu düşünüyoruz. Hâlâ kaygılarımız devam ediyor. Liyakatı reddeden süreçler tüm alanlarda yerleşmeler, kadrolaşma devam ediyor. 15 Temmuz öncesi yaşadığımız tüm kaygılarımızı aynı şekilde koruyoruz. Sınav sistemi açısından hiçbir şey değişmemiş durumdadır." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 16:20

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