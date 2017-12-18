Kaka, futbola veda etti

Brezilyalı Kaka, 35 yaşında futbolu bıraktı. Kaka, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi öncesi 'Altın Top' kazanan son isimdi.

Brezilyalı futbolcu Kaka, emekliliğini açıkladı. Twitter’dan açıklama yapan Kaka, “Hayal ettiğimden çok daha fazlasıydı. Teşekkürler. Şimdi yeni bir serüvene hazırım” dedi.

35 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusu kariyeri boyunca Sao Paulo, Milan ve Real Madrid gibi büyük takımlarda forma giydi.

Kaka, 2002’de Dünya Kupası’nı kazanan Brezilya milli takımı ve 2007’de Şampiyonlar Ligi’ni müzesine götüren Milan’da önemli roller üstlendi.

Brezilyalı yıldız 2009’da 65 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid’e transfer oldu. 2013’te Milano’ya geri dönen Kaka, daha sonra ABD’de Orlando City’e geçti.

Kaka, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’den önce 2007’de ‘Altın Top’ kazanan son futbolcuydu. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 10:19

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