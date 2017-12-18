İsrail ‘füze atıldı’ gerekçesiyle Gazze’yi bombaladı

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze’den füze atıldı iddiasıyla Gazze’nin kuzeyini havadan bombaladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze’den füze atıldı iddiasıyla Gazze’nin kuzeyini havadan bombaladı.

DHA’nın haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze’den atılan füzelerin Hof Ashkelon bölgesini vurduğunu iddia ederek, atılan füzeler sonrası Hof Ashkelon bölgesinde sirenler ile bölgede yaşayan halkın uyarıldığını açıkladı.

Füze saldırısının Gazze'den Hamas tarafından gerçekleştirildiğini öne süren İsrail Savunma Bakanlığı, bu saldırıya karşı Gazze’nin kuzeyinin havadan bombalandığını duyurdu.

Filistin tarafından yapılan açıklamalara göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı sonrası şu ana kadar İsrail'in 130'u çocuk, 9'u kadın toplam 430 Filistinliyi tutukladı.

Filistinlilerin Kudüs, Ramallah ve Beytlehem'deki protesto gösterilerinde İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermiler ve gaz bombalarıyla göstericiler yaralanıyor. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 10:45

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