Çiğli Belediye Başkanı, imar projesi ile ilgili konuştu

İzmir Çiğli'deki imar projesiyle ilgili konuşan Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, proje ile kimsenin hakkını gasbetmeyeceklerini söyledi.

Eda AKTAŞ

İzmir

İzmir Çiğli Belediyesinin, Köyiçi Mahallesi’ni imara açmayı planladığı haberimize ilişkin Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, “İmar projesinde kimsenin hakkını gasbetmeyeceğiz” dedi.

Gazetemizi arayarak konuyla ilgili açıklama yapan Arslan, imar planlarının bazen lokal bazen de bölgeyi kapsayacak şekilde yapıldığını söyleyerek, “Köyiçi Çiğli’nin en merkez mahallesi ve neredeyse 70-80 yıllık tarihe sahip bir alan. Yani eskiden planlanmış en son 80’li yıllarda yapılan bir plan uygulamaları mevcut. Şimdi plan ihtiyaca cevap vermiyor. Sokaklara çöp arabası bile doğru düzgün giremiyor, çarpık yapılar var, eski yapılar var. Betonarme yapı 50 yıllıktır. Birinci derecede deprem bölgesi olan İzmir’de bir deprem olsa mahallede taş üstüne taş kalmaz, insanlar can kaybı yaşar. Bütün bunlarla birlikte sosyal alanların eksiklikleri de var. Yani çocuk parkının olmaması, bir yeşil alan olmaması, bir otopark alanının olmaması, ticaret merkezlerinin olmaması bu mahallenin en büyük eksiklileri” dedi.

Haberin ‘birkaç kişinin etkisi ile yapıldığını’ iddia eden Arslan, “Birileri orada kaçak yapı yapmış. Birkaç aile bunlar, 2 kat imarı olan o bölgede kalkıp 2-3 kat da kaçak yapı kondurmuşlar. Aslında kendilerine risk de oluşturmuşlar. Bunlar da 5-10 kişiyi geçmiyor. Ama mahalle on bin kişilik. 600-700 konut var. Revizyon plan çalışması yapıldı, bu revizyon çalışmasını yapan kişiler de şehir plancıları, bu konuda donanımlı kişiler. Yani ezbere onun yerine bunu yapalım, insanları TOKİ’nin yaptığı gibi alalım başka yere nakledelim gibi bir olay yok. Şu andaki inşaat hakkında ise mevcut planlara göre yeni yapılan revizyon planda arttırılarak yenilenme var. Yani hiç kimsenin bir kaybı yok” şeklinde konuştu.

Çiğli Köyiçi mahalle halkı imar projesine tepkili

İmar projesinin hem ilçe belediye meclisinde hem de Büyükşehir belediye meclisinde tüm siyasi partilerin meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildiğini anlatan Arslan, “Vatandaş istemediği zaman zaten eski haliyle kalacak. Kimse kimseye ‘Siz mahallenin revizyon planını uygulamıyorsunuz’ diyemez. İtirazlar yapıldığında planlar tekrardan değerlendirilir. Eğer bir hata yapılmışsa ya da gasbetme durumu varsa plan Büyükşehir belediyesinde itirazla geri döner. Varsayalım ki Büyükşehir belediyesi de bu itirazları değerlendirildi ve burada vatandaşın lehine bir durum var dedi. Bu da kabul edilmezse mahkeme yolu var. Bunun mahkemede hakim kalkıp kendi başına bir karar verecek hali yok. Bilirkişiler ile bu olaya karar verecek. Bilirkişiler de kim olacak yine şehir plancıları olacak. Bunun bilimsel yönü bu” dedi.

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