Çiğli Köyiçi mahalle halkı imar projesine tepkili

İzmir Çiğli Belediyesi Köyiçi Mahallesini hazırladığı proje ile imara açmayı planlıyor. Mahalleli projeye tepkili.

Eda AKTAŞ

İzmir

İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Köyiçi Mahallesini Çiğil Belediyesi hazırladığı proje ile imara açmayı planlıyor. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve 30 meclis üyesinin oy birliği ile karar verdiği proje 26 Kasım tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde askıya çıktı.

Projede kapsamında hazırlanan 1/5000’lik haritada, Köyiçi Mahallesi sınırları içerinde bulunan tüm konutların yıkılarak yerlerine yeni konut, yeşil alan, ticari alan, özel hastane ve kreş yapılması planlanıyor. Mahalle halkı, 26 Aralık tarihine kadar itiraz hakkının bulunduğu projeyi Büyükşehir Belediyesi internet sayfasında askıya çıkması ile öğrendi.

‘PROJEYİ KABUL ETMİYORUZ’

Mahallelinin itirazları üzerine projeye askıya çıktıktan yaklaşık iki hafta sonra Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve imar projesinin sahibi şehir planlamacıları belediye konferans salonunda bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda projenin mahalleli için faydalı olacağının anlatılması üzerine mahalle halkı tepki göstererek, proje hazırlanmadan önce kendileri sorulmadığını ve hazırlanan projeden bile haberlerinin daha sonradan olduğunu belirterek, hak kayıpları olacağı için projeyi kabul etmedikleri dile getirdi. Tepkiler üzerine Belediye Başkanı Arslan ise projeyi kabul etmeseler bile mahallenin ve Çiğli’nin yenilenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyerek konuşmalara izin vermeden toplantıyı bitirdi.

‘CİDDİ HAK KAYIPLARI OLACAK’

Ali Coşar

Konuyla ilgi görüştüğümüz mahalleli Ali Coşar, “Bizi dikkate alan yok şimdiye kadar Bize söylenen tek şey “Hepinizin hakkı korunacak, hakkınız kaybolmayacak.” Ama kafamızda daha detaylı sorular var. Bu sorulara kimse cevap vermiyor” dedi. Projede şuan mevcut evlerin bulunduğu alanların yeşil alan olarak gösterildiğini anlatan Coşar, “Yeşil alan olacak yerlerdeki evlerin nereye taşınacağını sorduğumuzda en yakın bölgeye diyerek net cevap vermiyorlar. Evimizin ya da arsamızın ne kadar olduğunu fiyat olarak ölçüp bilgi veren de yok. 1/5000’lik haritada bir açıklama yapılmazsa biz 1/1000’lik haritaya nasıl razı olalım? Burada ciddi hak kayıpları olacak” diyerek projeyi kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

‘PROJEDEN SONRADAN HABERİMİZ OLDU’

Mahallede 5 bin civarında kişinin yaşadığını bin 600 civarında ise konutun olduğunu söyleyen Köyiçi Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik, “Şu an herkes mağdur duruma düşürecek. Bizim anladığımız kadarıyla iki katlı evi olan bir kata düşürecek. 5 katlı yeri olan bir konut sahibi olabilecekler. Oda projeye göre değişiyor. Burada evlerini değerleri atacak. Belki de evlerimizi almak için üstüne para vermek zorunda kalacağız. Köyiçi mahallesi güzel olacak diyorlar ama yıllardır harkını çeken insanlar oturmayacak demeye getiriyorlar” dedi. Projeden askıya çıktıktan sonra haberlerinin olduğunu belirten Çelik, “Hepimiz sıkıntıdayız. Burada oturanların hakları korunsun istiyoruz. Belediyenin görevi ilçede yaşayan halkının haklarını korumak ve daha güzel yaşamalarını sağlamaktır. Ama burada haklarımızı koruyan ve yaşamımızı güzelleştiren yok” dedi.

‘HAKKIMIZ OLANA DOKUNMASINLAR’

Yakup Arı (esnaf): Biz proje planlarını gördük. Başından beri takip ediyoruz. Bir buçuk yıldır belediye meclisinde görüşülüyormuş plan ama bizlerin hiçbir şekilde haberi olmadı. 160 metrekare imarlı yapı kullanım belgesi olan iki katlı altı dükkan bir yere sahibim. Belediye diyor ki bunun yüzde 40’ını sizden yeşil alan olarak alacağız, bana 96 metrekare yer kalıyor. Belediye ayrıca 2,75 Emsal alan vereceklerini ve bana 260 metrekare inşaat alanı vereceğini söylüyor. 160 metrekare yerin varken sana 260 metrekare alan veriyorum diyerek saki alanımı genişletmiş gibi gösteriyor. Ama 260 metrekareye nasıl yapacağım diye sorduğunda onun müteahhitle anlaşacaksın diyor. Müteahhit en iyi şekilde yüzde 50’sini alsana bana alandan tek bir tanem daire çıkıyor. Kendi alanımda müteahhitle ortak çıkmış olacağım. Bizlere sorulmadan yapıldı plan. Hakkımızı istemekten geçtik hakkımız olana hiç dokunmasın. Projeyi kabul etmiyoruz.

Hatice Yön

Hatice Yön: Şuanda 140 metrekare dört katlı bir binada yaşıyorum. Tüm dairlerin tapusu olmasına rağmen 1998 yılında yapılan bir değişiklik ile bulunduğum bina 2 katlı görünüyor. Ben evlerin hepsine ayrı ayrı vergimi ödüyorum. Para öderken kimse bana 2 katın göründüğünü söylemedi. 98 yılında değişiklik yapılmış ama bizim haberimiz yok. Bugünde yapılacak değişikliği sonradan öğrendik. İki yıl önce mahalleye gelip ölçümler yapmışlardı ama kimse bize neden olduğunu söylemedi. Bu konuda belediyenin bizi bilgilendirmesi gerekiyordu. Sıkıntılı durumdayız.

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