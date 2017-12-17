Trump’ın ekibine ait on binlerce yazışma ele geçirildi

ABD’de Rusya soruşturması için görevlendirilen Savcı Robert Mueller’ın, Trump’ın kampanya ekibine ait on binlerce e-postayı elde ettiği belirtildi.

ABD’de Rusya soruşturması için özel savcı olarak görevlendirilen Robert Mueller’ın, Başkan Trump’ın kampanya ekibine ait on binlerce elektronik postayı elde ettiği bildirildi.

BBC’nin haberine göre kampanya döneminde faal olan Amerika için Trump (Trump for America) isimli kuruluş ise söz konusu elektronik yazışmaların yasal olmayan şekilde elde edildiğini öne sürdü.

FBI soruşturması, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddialarıyla Trump’ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını içeriyor. 2017 Nisan ayında başlayan soruşturma kapsamında şu ana dek 4 kişi suçlandı.

FBI’ın elde ettiği yazışmalardan bir kısmının, Trump’ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner’in de bulunduğu 12 kampanya ekibi üyesine ait olduğu bildiriliyor.

Aralık ayının başında, Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya’nın ABD Büyükelçisi ile olan ilişkisi hakkında FBI’a yalan söylediğini itiraf etmişti. Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Flynn’in, Mueller ile işbirliği yaptığı ya da bu yönde müzakereler yürüttüğünü yazmıştı. (DIŞ HABERLER)

Rusya soruşturması Trump’ın yakın çevresine uzanıyor

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