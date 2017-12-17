İsveç’te sinagog saldırılarına karşı yürüyüş

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs açıklaması sonrası İsveç’te Yahudilere ait sinagog ve mezarlıklara yapılan saldırılar Malmö'de protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıyacağını açıklamasından sonra İsveç’te Yahudilere ait sinagog ve mezarlıklara yapılan saldırılar, Malmö ilinde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Malmö’de sinagog önünde toplanan 300 kişinin yürüyüşüne Kültür Bakanı Alice Bah Kunhke de katıldı. Kortejin Stortorget Meydanı’na gelmesinden sonra yapılan mitingde konuşan Kunhke, ”Yahudilere yönelik nefret çok köklü ve hepimiz için bir kabus ve İsveçli Yahudiler için acı vericidir” dedi.

Sol Parti’nin Yahudi asıllı Malmö İl Başkanı Mirjam Katzin de “Biz başka halk gruplarını, kültürleri ve dinleri bir bütün olarak sorumlu tutamayız. Onların yaptıkları gibi yapamayız.” dedi. (Stokholm/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2017 20:02

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