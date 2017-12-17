‘Bırakın çöplüğü ölüleri gömecek yer yok Bodrum’da’

Bodrum'un çöp sorununun tartışıldığı panelde yerel yönetimle bilim insanlarının farklı yaklaşımları öne çıktı.

Bodrum’da düzenlenen ve kentin çöp alanı sorununun tartışıldığı panelde konuşan Prof. Dr. Doğan Kantarcı, “Bırakın çöp alanını Bodrum Yarımadasında ölüleri gömecek bile yer bulamazsınız” dedi.

Hemen her yıl yanan Bodrum çöplüğünün kapatılarak yerine yeni bir çöp deposu alanının kurulması ile ilgili sürecin konuşulduğu panelde yerel yönetim ile bilim insanlarının konuyu ele alıştaki farklılıkları ön plana çıktı.

SİSTEM SORUNU

Bodrum Çevre Platformu (BÇP) tarafından Nurol Kültür Merkezi’de gerçekleştirilen panelde konuşan BÇP Sözcüsü Mustafa Duru, çöplük sorununun ülkenin en gözde turizm beldelerinden olan Bodrum için artık kangrenleşen bir sorun haline geldiğini belirtti.

Gazeteci Tuncay Mollaveyisoğlu’nun yönettiği panelin ilk konuşmasını yapan Evrensel İzmir Muhabiri ve EGEÇEP Yürütme Kurulu üyesi Özer Akdemir, katı atık sorununun nüfus artışıyla paralel olarak büyümesi ile birlikte aslında sistemden kaynaklandığını söyledi. Akdemir sunumunda ülkenin birçok yerindeki atık sorununun yanı sıra bunların yol açtığı çevre ve sağlık sorunlarını, bu soruna karşı halkın verdiği mücadeleleri de aktardı.

AKP BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE ENGELLİYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aylin Giray ise Bodrum’un çöplerinin düzenli olarak depolanacağı yeni bir çöplük alanı için geliştirdikleri projelerin iktidar tarafından engellendiğini ileri sürdü. Şu ana kadar vahşi bir şekilde depolanan çöplerin düzenli bir depolanması için 2010 yılında geliştirdikleri projenin süreçlerini aktaran Giray, 2012 yılında ÇED süreci tamamlanan ve tüm izinleri alnan arazide 2014 yılında 5 farklı yerde tarihi sit bulunduğu gerekçesiyle çalışmaların durdurulduğunu belirtti. Bu sit alanlarının çıkarılması sonrası çöplük olarak belirlenen arazide 2016’da yeni bir plan yaptıklarını ve ihalesi ile birlikte yüklenici firmaya devrettiklerini kaydeden Giray, tam işletme aşamasına geçileceği sırada 2017 Nisan ayında yeni bir Koruma Kurulu incelemesi yapılarak alanda yeni sitlerin olduğu gerekçesiyle çalışmaların durdurulduğunu ileri sürdü. Şu an için belirlenen 3 farklı yerle ilgili de problemler olduğunu ifade eden Giray, bu yerlerdeki durum netleşene kadar geçici çözümlerle soruna çözüm aradıklarını ifade etti.

ORMANLIK ALANA ÇÖPLÜK ANAYASAYA AYKIRI

Panelin son konuşmacısı olan Prof. Dr. Doğan Kantarcı ise mevcut durum itibariyle Bodrum Yarımadası’nda değil çöp dökecek alan, ölüleri gömecek yer bile olmadığını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği projeleri eleştiren Kantarcı, ormanlık alanların içine çöplük yapılmasının Anayasaya aykırı olduğunu dile getirdi. Yeni çöp döküm alanı olarak belirlenen Dereköy havzasından, Bodrum Yarımadası’nın içme suyunun geldiğini belirten Kantarcı alanın mera değil orman olduğunu kaydetti. Organik atıkların kompost yapılması gerektiğine dikkat çeken Kantarcı, Bodrum’daki çöp sorununun çözümü noktasında ise kurallara uygun bir yakma tesisinin gerekliliğine işaret etti.

BODRUMLULAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

150’ye yakın Bodrumlunun izlediği panelde konuşan yurttaşlar kısa vadede çözüm konusunda ortaya net bir şeyin çıkmamasını eleştirerek, panelde çözüm odaklı bir önerinin oluşmadığını dile getirdi. Bir Bodrumlu paneldeki konuşmaları, “Ben bu panelde şunu öğrendim eve atıkların ayrıştırılması için üç tane çöp kovası alacağım ve Bodrum’da ölsem gömülecek yerim yok” diye özetledi. Bodrum Belediyesinin konuya yeterince önem vermediği ve panele ilgi göstermediğini belirten yurttaşlar, AKP Hükümetinin çöp ve su sorununa çözüm üretilmesine engel olarak Muğla ve Bodrum yerel yönetimlerini ele geçirmek istediğini ileri sürdü. (Muğla/EVRENSEL)

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