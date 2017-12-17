Peru Cumhurbaşkanı rüşvet suçlamasıyla ifade verecek

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Pablo Kuczynski, rüşvet, yolsuzluk, görevini kötüye kullanma gibi suçlamalarla mahkemede ifade verecek.

İran asıllı iş adamı Reza Zarrab’ın Türkiye’de eski bakanların da aralarında olduğu devlet yetkililerine yönelik milyon dolarlık rüşvet iddialarına dair soruşturma açılmazken, farklı ülkelerde benzer iddialar da devlet başkanları yargılanıyor.

Latin Amerika ülkesi Peru’da Cumhurbaşkanı Pedro Pablo Kuczynski’nin rüşvet aldığı iddiasıyla mahkemeye çıkmasına karar verildi. Ekvador’da ise cumhurbaşkanı yardımcısı yine rüşvet aldığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

PARLAMENTO ‘MAHKEMEYE ÇIK’ DEDİ

DHA’nın haberine göre Peru Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Kuczynski’nin görevini kötüye kullanma, rüşvet ve yolsuzluk suçlarıyla mahkemede ifade vermesine karar verdi. Geçtiğimiz cuma ünü yapılan oylamada, 100 oydan 93’ü Kuczynski’nin ifade vermesi gerektiği yönünde kullanıldı. Kuczynski, Perşembe günü mahkeme karşısından ifade verecek.

İHALE KARŞILIĞI 4 MİLYON DOLAR RÜŞVET

Brezilya merkezli Odebrecht inşaat şirketinten 4 milyon dolar rüşvet almakla suçlanan Kuczynksi, parlamento kararından bir gün önce iddiaları reddetmiş, boyun eğmeyeceğini söylemişti. Yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamasında Kuczynski, “Ben burada yüzümü gösteriyorum. Kaçmıyorum veya saklanmıyorum. Buradayım çünkü sizlerin bir açıklamaya ihtiyacı var ve ben bu açıklamayı yapmakla yükümlüyüm” dedi.

RÜŞVETÇİ İŞ ADAMI İTİRAFÇI OLUNCA...

Brezilya merkezli Odebrecht inşaat firması, 2011 ve 2016 yılları arasında Güney Amerika ve hatta ABD genelindeki yüksek makamlara rüşvet vermekle suçlanıyor. Şirketin tutuklanan CEO’su, savcılarla anlaşarak Latin Amerika ve Afrika ülkede reşvet verdikleri tüm devlet yetkililerini bir bir açıklamıştı.

EKVADOR BAŞKAN YARDIMCISINA HAPİS

Şirketin bölgeler genelinde köprü, yol vb inşaat çalışmaları izinleri için devlet yetkililerine rüşvet verdiği, Kuczynski’nin suçlanmasından iki gün önce Çarşamba günü Ekvador Başbakanı Jorge Glas’ın aynı firmadan rüşvet aldığı kanıtlanmış ve devlet yetkilisi altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ekvador, Peru ve Dominik Cumhuriyeti gibi çok sayıda Latin Amerika ülkesinde rüşvetçi devlet yetkililerinin ceza alması için son biryıldır çok sayıda kitlesel eylemler yapıldı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2017 14:22

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