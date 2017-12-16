Esenyurt Belediye Başkanı Çarşamba günü belirlenecek

Necmi Kadıoğlu'nun istifasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığına kimin geleceği Çarşamba günü belirlenecek.

İstanbul Valiliği Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun yerine geçecek kişinin Çarşamba günü belirleneceğini söyledi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: Esenyurt İlçe Belediye Başkanlığı, Necmi Kadıoğlu'nun istifası nedeniyle boşalmıştır. Esenyurt İlçe Belediye Meclisinin, yeni belediye başkanını seçmek üzere önümüzdeki çarşamba günü saat 15.00'te toplanması uygun görülmüştür. (DHA)

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifa etti

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