İstanbul ve İzmir için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Yarın (17 Aralık 2017) öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve İzmir'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İZMİR'DE DE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji, İzmir'de de yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli güneybatılı (lodos) rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.

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