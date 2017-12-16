Londra'da öğrenciler:Parasız eğitim istiyoruz

15 Kasım günü de Londra’da 10 binin üzerinde öğrencinin katılımııyla büyük bir parasız eğitim mitingi gerçekleştirildi.

İngiltere’de eğitim özellikle son yirmi yıl içerisinde adım adım paralı hale getirildi. 2010 yılı Kasım ayında harçların 9 bin sterline çıkmasıyla öğrenciler yine protesto gösterileri düzenlemiş, hükümetin kemer sıkma politikalarını eleştirmişti. 15 Kasım günü de Londra’da 10 binin üzerinde öğrencinin katılımııyla büyük bir parasız eğitim mitingi gerçekleştirildi.

TALEP PARASIZ EĞİTİM

Harçlara ve Kesintilere Karşı Ulusal Kampanya öncülüğünde 15 Kasım günü düzenlenen mitinde binlerce öğrenci Londra Üniversitesi Öğrenci Birliği binasının önünde toplanıp, eğitim alanında yapılan kesintilere karşı çıkarak, harçlar kaldırılsın, herkese yaşam ödeneği verilsin dedi.

‘Kesintilere hayır’, ‘sadece zenginlere değil herkese eğitim hakkı’,’parasız eğitim hemen şimdi’ ‘hükümet istifa’ sloganları atan ve aynı içerikli dövizler taşıyan öğrencilere, veliler, eğitim görevlileri ve eğitim çalışanları da destek verdi.

‘Kesintilere hayır’, ‘sadece zenginlere değil herkese eğitim hakkı’,’parasız eğitim hemen şimdi’ ‘hükümet istifa’ sloganları atan ve aynı içerikli dövizler taşıyan öğrencilere, veliler, eğitim görevlileri ve eğitim çalışanları da destek verdi.

Eğitimin ticarileştirilmesinde önemli bir adım olan harçlar öğrencileri ömür boyunca ödemekle yükümlü oldukları borçlara mahkum ediyor. İngiltere’de harçların yıllık 9 bin sterline çıkartılmasının ardından her bir üniversite öğrencisi eğitimini tamamlayabilmek için ortalama 46 bin sterlin borçlanıyor. Borçlanma miktarı yoksul öğrencilerde ortalama 51 bin 600 sterlin iken zengin öğrencilerde 38 bin 400 sterlin.

Yürüyüşün örgütleyicilerinden Harçlara ve Kesintilere Karşı Ulusal Kampanya üyesi Sahaya James, verdiği demeçte “Bu canlı protesto ülkenin dört bir yanından gençlerin ayağa kalkıp eğitimin kamu yararına olması gerektiği prensibini savunmasıdır. Öğrenim ücretlerinin gerekliliği konusundaki fikir birliğini bozduk, şimdi sırada herkese öğrenim hibesi verilmesi gerektiğini savunacağız.” diyerek, kampanyanın amacını özetledi.

Eylemde taşınan pankartlar arasında “Öğrenciler, işçiler birleşin, kampüslerinizde örgütlenin” sloganı da yer alıyordu.

İngiltere'de öğrenciler parasız eğitim için sokağa çıktı

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 00:48

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