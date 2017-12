Ege Üniversitesi öğrencisinden 25 Kaısm'a dair bir mektup...



Ege Üniversitesi

Felsefe Bölümü Öğrencisi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde dünyanın her bir köşesinde sokağa çıkan biz kadınlar, erkek-devlet şiddetine karşı direniyoruz. Maruz kaldığımız her türlü şiddeti meşrulaştıran erkek devletine karşı duruşumuz hiçbir zaman eksilmeyecek. Kadına yönelik her türlü şiddeti mahkemelerde; ‘iyi hal’, ‘tahrik etti’, ‘saygın tutum’ gibi indirimlerle meşrulaştırmaya çalışıldığına ve erkeğin adalet (!) ile korunduğuna şahit oluyoruz ne yazık ki. Bu şiddet ve korumaların amacı biz kadınları sindirmektir. Erkek-devlet karşısında biz kadınların mücadelesi zorlu bir süreçtir. Fakat karanlığı aydınlatacak olan biz kadınların mücadelesi hiçbir zaman susmayacak, sinmeyecek ve teslim olmayacaktır. Her alanda maruz kaldığımız şiddete karşı mücadelemiz kazanacaktır.

