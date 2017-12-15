Mardin'de belediyede kadrolu çalışan 3 eşek emekliye ayrıldı

Mardin Artuklu Belediyesinde çöp toplama görevinde bulunan ve kadrolu olan 3 eşek, yaşları geldiği için emekliye ayrıldı. (Fotoğraf: DHA)

Mardin'de sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle çöplerin toplanmasında kullanılan 43 kadrolu eşekten üçü, çalışma süresi 8 yılı aştığı için törenle emekliliğe ayrıldı.

ARAÇLARIN GİREMEDİĞİ DAR SOKAKLARA ONLAR GİRİYOR

Tarihi dokusu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki şehirlere aday olarak gösterilen 7 bin yıllık tarihi Mardin kentinin temizlik hizmeti de belediyenin kadrolu eşekleri tarafından yapılıyor. Kentin araç girmeyen sokaklarını sabahın erken saatlerinde tırmanarak mahalle sakinlerinin çöplerini toplayan merkez Artuklu Belediyesinin kadrolu eşeklerinin mesaileri saat 06.00'dan 11.00'e kadar sürüyor. Eşeklerin bakıcıları barınakta Bach, Mozart ve Beethoven gibi bestecilerin eserlerini eşeklere dinlettiklerini ve bu yolla rahatlamalarının sağlandığını belirtiyor.

Mardin Artuklu Belediyesinde görevli 3 kadrolu eşek emekliye ayrıldı (Fotoğraf: DHA)

Hayvan barınağındaki 43 kadrolu eşekten 3'ü için emeklilik töreni düzenlendi. 8 yılık çalışma süreleri dolan ve çöp toplamaya bir haftadan beri çıkarılmayan Çari, Dara ve Reşo isimli eşekler, semerlerine bağlanan kurdeleler kesilerek emekliye ayrıldı. Emekliye ayrılan eşeklere bir tepsi içinde meyve ve sebze ikram edildi.

'EŞEKLERE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'

Artuklu Belediyesinde görevli eşeklere, çalışmadıkları zamanlarda klasik müzik dinletiliyor (Fotoğraf: DHA)

Artuklu Belediyesi Çöp Toplama ve Temizlik Hizmetleri Müdürü Kadri Toparlı, eşeklere gözü gibi baktıklarını belirterek "Sit alanında bütün sokaklar merdivenli ve yokuş olduğu için buralara araç giremiyor ve merkepler sayesinde buranın temizliği yapılıyor. 40 kadrolu çöpçü eşek 23 mahallenin temizliğinde kullanılıyor. Çöpçü eşeklere gözümüz gibi bakıyoruz. Veteriner hekim kontrolünde haftalık muayeneleri yapılan eşeklerin yemlerini zamanında veriyor, günlük bakımlarını aksatmıyoruz. Bu eşekler daha 5-6 yaşlarında alınıp burada çalıştırılmaya başlanıyor. Burada 8 ve 11 yıl çalıştıktan sonra sağlığına göre buradaki eşekler emekliliğe ayrılıyor. Buradaki 3 merkebi 8 yıl çalışma süresini doldurdukları için emekliye ayrıldık. Emekliye ayrılan hayvanlarımız ayrı bir hayvan barınağında ölünceye kadar veterinerler eşliğinde barınacak. Her 3-4 yılda bir bu tür emeklilik programları düzenliyoruz. En son emekli olan 4 eşeğimizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin isteği doğrultusunda oradaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşamı Koruma Parkı'na göndermiştik" dedi.

'ONLARA VERİLECEK EN GÜZEL İKRAMİYE ÖZGÜRLÜK'

Bu eşeklere verilecek olan en güzel ikramiyenin onların özgürlüğüne kavuşması olduğunu anlatan Toparlı, ortalama 14 yıl ömürleri olan eşeklerin günde 6-8 saat çalıştırıldığını söyledi. Bozo ismini verdiği eşekle birlikte sabah saat 06.00'dan beri Mardin'in sokaklarını temizleyen temizlik görevlisi Mehmet Bayram ise, uysallaştırmak için de eşeklere klasik müzik dinlettiklerini anlattı. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 15:53

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