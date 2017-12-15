Reina davasında 7 sanık tahliye edildi

Reina katliamı davasında mahkeme, 7 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme karara delillerin toplanmasını ve ölçülülük ilkesini gerekçe gösterdi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Reina katliamı davasında ara kararını açıklayan mahkeme, 7 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme tahliye kararına, delillerin toplanmasını ve ölçülülük ilkesini gerekçe gösterdi.

26, 27, 28, 29, 30 Mart'a ertelenen duruşma güvenlik gerekçesiyle Silivri'de görülecek.

Yeni yıl gecesi 39 kişinin ölümüyle, 79 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Reina katliamına ilişkin 51’i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması, Silivri Cezaevi Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından görüldü. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki ve sanık avukatları hazır bulundu. Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da aralarında bulunduğu 3 kadın sanık ise duruşmaya tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

KAÇMA ŞÜPHELERİ YOKMUŞ

Hafta başında başlayan davada sanıkların savunmalarının tamamlanması sonucu savcı mütalaa verdi. Savcı, üzerlerine atılı suçun vasfı ve mahiyetinin değişme ihtimali bulunduğu sabit ikemetgah sahibi olmaları sebebiyle kaçma şüphelerinin bulunmadığı ve delillerin toplanmış olması gerekçeleriyle 8 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti. Savcı, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç unsuru sebebiyle diğer 43 sanığın tutukluluklarının devamını istedi. Savcının haklarında tahliye talep ettiği isimler şöyle: Yasin Mehmed, Mehmet Cumaniyazi, Sabri Benthabet, Abdullah Türkistanlı, Hüsnücan Kurbanov, Ulugbek Khudayberdıev, Olimjon Akhralov, Mırazız Mırsobıtov.

KATLİAMDAN AYLAR ÖNCE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ARTTIRILMASI İSTENMİŞ

Savcı mütalaasının ardından sanık ve müşteki avukatlarının beyanlarına geçildi. Saldırgan Masharipov'un avukatı Atanur Demir, olayda Reina'nın ihmali olduğunu ve bu hususun araştırılması gerektiğini söyledi.

Reina işletmesinin ve Reina'nı ortaklarından Mehmet Koçarslan'ın avukatı olan Aycan Bölükbaşı, olaydan aylar önce güvenlik önlemlerinin alınması için İstanbul Valiliği'ne dilekçe verdiklerini anlattı. Avukat Bölükbaşı Valiliğe sundukları dilekçede, Sultanahmet'te yaşanan saldırının ardından terörün turizmi vurmaya çalıştığını, Reina'nın da turistik bir yer olması sebebiyle güvenlik önlemleri alınmasını istediklerini kaydetti. Bölükbaşı, valiliğin yanıtının Reina katliamından sonra, 21 Şubat 2017'de geldiği bilgisini verdi. Bölükbaşı, İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yanıtta, risk raporu gönderildiğini ve gerekli önlemleri tesisin alması için önerilerde bulunulduğunu açıkladı. Bölükbaşı, valiliğe verdikleri dilekçenin bir örneğini soruşturma aşamasında savcıya da sunduklarını, ancak bu belgelere iddianamede yer verilmediğini söyledi.

Mahkeme, avukat beyanlarının ardından yaklaşık 2 saat karar arası verdi. Verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Celil Çelik, Mehmet Cumaniyazi, Sabri Benthabet, Abdullah Türkistanlı, Khushnudjon Kurbanov, Miraziz Mirsobitov ve Muhammed Kerim'in tahliye edilmesine hükmetti.

Tahliye edilen sanıklar Celil Çelik, Mehmet Cumaniyazi, Sabri Benthabet, Abdullah Türkistanlı, Hüsnücan Kurbanov, Mırazız Mırsobıtov, Muhammed Kerim eylem öncesi ve sonrası araç ile naklinde faaliyette bulunmak, IŞİD üyeliği ve IŞİD militanlarının barındığı evlerden sorumlu olmakla suçlanıyor. Tahliye edilen sanıklara adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar veren mahkeme duruşmanın bir sonraki oturumunun 26-27-28-29 ve 30 Mart 2018 tarihlerinde görülmesine hükmetti. Gelecek celse müştekiler ve yakınları dinlenecek.

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 00:38

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