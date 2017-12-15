Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı: 1893 TL

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018 yılı asgari ücret talebi olarak Türk-İş TÜİK’in asgari geçim standardını önerdi: 1893 TL

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ve taşeron işçilere kadro ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. TÜİK'in 2018 yılı için asgari geçim standardını 1893.90 TL olarak belirlediğini açıklayan Atalay, “Bize bunu versinler, altına imza atalım” dedi. Atalay, bakandan aldığı bilgiye göre demiryolları, madenler, limanlar gibi Kamu İktisadî Teşebbüslerinde (KİT) çalışan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin sorunun da çözüldüğünü söyledi.

Asgari Ücret Komisyonu, 2018 yılı için geçerli olacak asgari ücret için ikinci toplantısını Türk-İş Konfederasyonu'nda gerçekleştirdi. Toplantı öncesi işçi, patron ve hükümet temsilcileri gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TÜİK'in asgari geçim standardını belirlediğini söyledi. Bakanlık olarak da asgari ücrete ilişkin bir çalışma raporu hazırladıklarını belirten Önder, bu yıl işçi ve patron temsilcilerinin asgari ücrete devlet desteğinin devam etmesini istediklerini söyledi.

TÜRK-İŞ: ANLAŞMA OLURSA DEVLET DESTEĞİNE EVET

Türk-İş adına konuşan Nazmi Irgat, genel müdürün açıklamasını “Anlaşma sağlanırsa asgari ücrete yapılan desteği destekleriz” diyerek düzeltti. Enflasyonun yüzde 13 olduğunu, dövizde büyük yükseliş olduğunu kaydeden Irgat, tek sevindirici haberin ekonomik büyümenin yüzde 11 olarak açıklanması olduğunu söyledi ve bunun asgari ücrete yansımasını istedi. Irgat, yıllardır asgari ücretin 4 kişilik aile baz alınarak belirlenmesi gerektiği savunduklarını söyledi.

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise devletin asgari ücret için patronlara işçi başına verdiği 100 TL desteğinin devam etmesi talebini yineledi. Ayrıca asagari ücretin yıl bazında değil, 6 aylık dilimler halinde belirlenmesini de isteyen Koç, gazetecilerin DİSK'in “asgari ücret 2300 olsun” talebini sorması üzerine “Tabi çeşitli siyasi çevreler de açıklamalar yapıyor. Bu tür açıklamalardan rahatsızlık duyuyoruz” dedi.

TÜİK ASGARİ GEÇİM STANDARDINI 1893.90 TL OLARK BELİRLEDİ

Toplantının başlamasıyla gazeteciler alt katta Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasına çağrıldılar. Asgari ücret ve taşeron işçilerin kadroya alınacağı açıklamalarına ilişkin konuşan Atalay, TÜİK'in 2018 yılında bir kişinin asgari geçim standardını 1893.90 TL olarak belirlediğini açıkladı. “Bize bunu versinler, altına imza atalım” diyen Atalay, çok iyi bir rakam olmasa da makbul olarak gördüklerini söyledi. Devletin resmi kurumu olarak TÜİK'in bunu teklif ettiğine dikkat çeken Atalay, patron ve hükümet taraflarına TÜİK'in açıkladığı rakamda anlaşma çağrısı yaptı.

KİT'LERDEKİ İŞÇİLERE KADRO AÇIKLAMASI

Atalay'ın diğer önemli açıklaması da taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili KİT'lerdeki durumunun ne olacağı konusunda oldu. Atalay, taşeron konusunda da “KİT’lerdeki çalışanların kadroya alınmasıyla ilgili sorunun büyük ölçüde çözüleceğini bekliyoruz” dedi. Son 10 gündür bu konunun tartışıldığını ve kaygılara neden olduğunu ifade eden Atalay, hükümetin KİT'lerdeki işçilerle ilgili çalışma yaptığın söyledi. Atalay Bakandan aldığı bilgiye göre sorunun çözüleceğini, Bakanın yarın açıklama yapabileceğini ve bu yılın başında Meclis'e geleceğin düşündüğünü dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 19:15

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