MMK Metalurji işçileri MESS dayatmalarına karşı eylem yaptı

MMK Metalurji fabrikasında ve TEMSA'da çalışan Çelik-İş Sendikası üyesi işçiler, MESS dayatmalarına karşı eylem yaptı.

Halil İMREK

Hatay

MMK Metalurji fabrikasında çalışan Çelik-İş Sendikası üyesi işçiler dün fabrikada sloganlarla yürüyüş düzenleyerek MESS’i protesto etti. Patron sendikası MESS’in yüzde 3,2 zam ve 3 yıllık sözleşme dayatmasına teslim olmayacaklarını dile getiren işçiler, 2 yıllık sözleşme ve yüzde 38 zam taleplerinde kararlı olduklarını bildirdiler.

Fabrikanın içinde genel müdürlük önünde toplanan işçiler, fabrikanın çıkış kapısına kadar yürüdü. Çelik-İş İskenderun şube yöneticilerinin de katıldığı eylemde sık sık alkış ve ıslıklı protesto yapan işçiler “MESS şaşırma sabrımızı taşırma” sloganını attı. Çelik-İş Şube Sekreteri Mehmet Güngör, MESS’in açlığı dayatan teklifini kabul etmeyeceklerini söyledi. Eylem sürecini olumlu bulan işçiler “Bütün arkadaşlar eyleme katıldı. Eylem çok iyiydi, canlıydı. Yeter ki sendikamız eylem kararı alsın. Bu eylemlerin giderek artması lazım. Üretimi etkilemesi lazım” dedi.

ÜRETİM REKORU KIRDI

Dörtyol’da Kurulu MMK Metalurji, hurdadan yaptığı üretim ile yaklaşık 2,5 milyon sac üretme kapasitesine sahip. Sıcak sac, asitli sac, galvanizli sac ve boyalı sac üretimi yapıyor. MMK Metalurji inşaat sektörüne yönelik başlatmış olduğu üretimi daha sonra beyaz eşya sektörüne üretim yaparak genişletmişti. MMK Metalurji şimdi de otomotiv alanına yönelik üretim yapacak. MMK Metalurji geçtiğimiz aylarda da üretim rekoru da kırmıştı.

TEMSA İŞÇİLER: DAHA VURUCU EYLEMLER YAPMALIYIZ

Adana'da Çelik-İş’in örgütlü olduğu TEMSA işçileri, sendikanın MESS’e karşı aldığı eylem kararını hayata geçirdi. Eylemin ardından servis duraklarında görüştüğümüz işçiler, yürüyüş eylemlerinin yetmeyeceğini belirterek “Daha vurucu eylem yapmamız lazım. Hafta sonu, hafta içi mesai saatlerinde iş durdurmamız lazım. Öbür türlü bir sonuç alamayız. 18.00’da mesai bitti, 18.10’da eylem yaptık. Sendika anlattı uyuşmazlık raporu tutulduğunu söyledi ama bundan sonra ne yapacağımızın bilgisini vermedi” dedi. Fabrikada işçilerin talepler için birlik olduğunu dile getiren işçi, MESS sözleşmesi kapsamındaki tüm işçi sendikalarının ortak hareket etmesini istedi. Yüzde 38 zam talebinin arkasında olduklarını anlatan işçiler “Gerekirse greve kadar gideriz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Metal işçileri MESS’in dayatmalarına karşı eylemde

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