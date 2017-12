Metal işçileri MESS’in dayatmalarına karşı eylemde

Patron sendikası MESS’in yüzde 3,2’lik zam ve 3 yıllık sözleşme dayatmasına karşı fabrikalarında eylem yapan metal işçileri MESS’in dayatmalarını kabul etmeyeceklerini söyledi. Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikalarda işçiler, 16.00 vardiyasında, fabrika önlerine yürüyüş yaparak gitti. Eylemler nedeniyle üretim 15 dakika aksarken, işçiler üretime etki eden daha ileri eylem kararı alınmasını istedi.

Renault’dan TOFAŞ’a, Ford Otosan’dan Arçelik’e, Bosch’tan CMS’ye Türk Metal’in örgütlü olduğu MESS sözleşmesi kapsamındaki fabrikalarda eylem yapan işçiler sık sık, “MESS şaşırma sabrımızı taşırma”, “Direne direne kazanacağız”, “Gemileri yaktık geri dönüş yok” sloganları attı.

Fabrika önlerinde yapılan açıklamalarda, “Bizim geleceğimizi ilgilendiren maddeler MESS’in uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçlandırılamadı. Aldığımız her kuruşu alnımızın teriyle kazanıyoruz. Patronların kazandığı her kuruşta bizim emeğimiz var. MESS bize 6 aylık enflasyon öneriyor, bunu kabul etmiyoruz. Bizim enflasyonumuz yüzde 20’lerde. Ama MESS bunları görmezden geliyor. Bu da yetmezmiş gibi bir de esnek çalışma dayatıyor. Bu koşullar altında anlaşmamız mümkün değil. Çalıştığımız firmalar her yıl şampiyon oluyorlarsa bunda bizim de hakkımız var. Biz kazandırıyoruz, biz de kazanmak istiyoruz” denildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 22:39

