Yol ortasında kadını taciz etti, üstüne bir de silah çekti

Bağlar'da peş peşe iki çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı Yusuf İslam Caddesi'nde, bu kez 23 yaşındaki hamile bir kadın, çocuklarının gözleri önünde cinsel saldırıya maruz kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kimliği meçhul erkek, kadına, silah çekip, tekmeyle saldırdı.

Mezopotamya Ajansından Esra Solin Dal'ın haberinde, Diyarbakır Bağlar 5 Nisan Mahallesi’nde son aylarda çocuğa ve kadınlara dönük cinsel istismar ve saldırı vakalarındaki artışa dikkat çekiliyor. Özellikle Yusuf İslam Caddesi’nde son günlerde yaşanan 3 olayda güvenlik kamerası görüntüleri olmasına rağmen faillerin yakalanmadığı vurgulandı.

2 ay önce E.T. isimli çocuğun, 10 Aralık günü ise E.K. isimli çocuğun aynı kişinin cinsel istismarına maruz bırakılmasının ardından aynı gün yine aynı sokakta bir kadına cinsel saldırıda bulunulduğu ortaya çıktı. Sabah saatlerinde 2 çocuğunu okula götüren 23 yaşındaki Suriye Halep göçmeni hamile E.X., arkadan kendisine yaklaşan bir erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı. Arkasını döner dönmez bu kişiye tepki gösteren kadının üzerine yürüyen saldırgan, tekmeleyip küfürler etti.

TACİZ ETMESİNİN ÜZERİNE BİR DE SİLAH ÇEKTİ

Bu sırada elindeki silahı kadına doğrultan saldırgan, darbettikten sonra elini kolunu sallayarak caddeden uzaklaştı. Bu sırada çevrede bulunanların saldırıya müdahale etmemesi dikkat çekerken kadın ve çocukları büyük şok yaşadı. Saldırı anı, caddedeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

YOL BOYUNCA TAKİP EDİP SALDIRDI

Esra Solin Dal, saldırıya uğrayan kadına ulaştı ve olayı onun anlatımıyla dinledi: 4 yıl önce savaştan dolayı Halep’ten göç ettiğini belirten kadın, kirada oturduklarını anlattı. Üç çocuk annesi kadının, karnındaki bebeğinin doğmasına da 4 ay var. Her sabah olduğu gibi kız çocuklarını Çelebi Eser İlköğretim Okulu anasınıfına götürmek için evden çıkan kadın, evinin iki sokak ötesinden bir erkeğin kendisini takip ettiğini fark etti. Yol boyunca telefonda konuşuyor numarası yaparak kadına sözlü tacizde bulunan saldırgan erkek, okulun kapısına kadar takibini sürdürdü. Okulun kapısına kadar geldiklerinde ise çocuklarının gözü önünde bu kişinin tacizine maruz kaldığını kaydeden E.X, “Bana tacizde bulununca kendimi savundum. Bunun üzerine erkek üzerime yürüyerek silah çekti. Direnmem üzerine bana tekme attı. Küfür ve hakaretler etti. Suriye’den gelenlere çok ağır küfürler etti” diye konuştu.

BÜTÜN MAHALLENİN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANDI

Saldırının caddedeki insanların gözleri önünde olduğunu ancak kimsenin müdahale etmediğini anlatan E.X, bu olayın herkesin başına gelebileceğini, bu yüzden herkesin duyarlı olması gerektiğini dile getirdi. Cinsel saldırı sonrası çocuklarının çok korktuğunu ve evin içinde bile elini bırakmadıklarını dile getiren E.X, çocuklarının bir yabancıyı gördüklerinde kaçarak arkasına saklandığını söyledi. Saldırıdan kendisinin de etkilediğini belirten E.X, “Ben geceleri uyuyamıyorum. Rüyalarıma giriyor. Bu erkek dışarıda gezdikçe ben rahat uyuyamam. Bir an önce yakalanmasını istiyorum” dedi.

SALDIRGAN HALEN YAKALANMADI

Olayın yaşandığı gün polise şikayette bulunduğunu ve götürüldüğü karakolda tercüman olmadığı için 4 saat beklediğini aktaran E.X, ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçtiğini aktardı. Aradan geçen 4 güne rağmen saldırganın yakalanmadığına işaret eden E.X, bir an önce bulunması çağrısını yineledi.

