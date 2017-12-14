Kadını suyla yakan erkeğe sadece evden uzaklaştırma cezası

Yemek yapmadığı bahanesiyle karısının ve oğlunun üzerine kaynar su dökerek yakan erkeğe sadece 1 ay evden uzaklaştırma cezası verildi.

Karaman’da eşinin ve oğlunun üzerine sıcak su döken 37 yaşındaki Zeynel D’ye sadece 1 ay evden uzaklaştırma cezası verildi. Kadın, eşinden sürekli şiddet gördüğünü anlattı.

Karaman’da Zeynel D. geçen pazartesi akşam yemeğini hazırlamamasını bahane ettiği 35 yaşındaki Emine Ayşe D. ile oğlu 17 yaşındaki Süleyman D.'nin üzerine sıcak su döktü.

İki ayağında da yanık oluşan Emine Ayşe D. ile sol bacağı yanan Süleyman D., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynel D. de evde sobanın yanında otururken polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Zeynel D., çıkarıldığı mahkemece 1 ay evden uzaklaştırma cezası alıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ayaklarında yanıklar oluşan Emine Ayşe D. ve oğlu Süleyman D., yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

‘EŞİMDEN SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORUM’

Emine Ayşe D., eşinin olaydan bir gün önce çalıştığı iş yerinden yemek getirdiğini anlatarak, ''Eşim eve yemek getirmişti. ‘Ben kendi yemeğimi kendim getiririm, kendim yerim. Bana yemek yapma' dedi. Ben bunun üzerine o gün yemek yapmadım. Çocuklarla erkenden yemek yedik. Biz çocuklarla bazı günler yemek, bazı günler kızartma yaparız, bazı günler de kahvaltı yeriz. O gün eşim eve geldi. Yemek yapmadığımı fark edince sinirlendi. Soba üzerindeki güğümleri devirdi, kapıları tekmeledi. Bana küfür etmeye başladı. Sonra çaydanlıktaki sıcak suyu benim ve oğlumun üstüne döktü'' dedi.

Eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını belirten Emine Ayşe D., ''Eşim şu an 1 ay evden uzaklaştırma cezası aldı. Eşim bana sürekli şiddet uyguluyor. Daha önce de dövmüştü ve şikâyetçi olmuştum. Şikâyetimi geri aldım ve hakkında para cezası uygulandı. Ancak şu an şikâyetimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü bilerek sıcak suyu döktü'' diye konuştu. (Karaman/DHA)

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